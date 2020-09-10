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英疫苗引發「脊髓炎」實驗喊停！　藥廠澄清：診斷結果未出爐

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▲▼阿斯特利康（Astra Zeneca）疫苗。（圖／路透）

▲阿斯特捷利康疫苗受試者出現不良反應。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

有傳英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的受試者在接種疫苗後，產生脊髓炎症狀不良反應，立即暫停所有試驗與研發。不過，這樣的報導遭到藥廠否認，並已成立獨立委員會調查疫苗的安全性。

據美國國會山報（The Hill）報導，9日有媒體指出，英國藥廠阿斯特捷利康的執行長蘇博科（Pascal Soriot）在電話會議中向投資者透露，一名受試者在接種疫苗後，出現了橫向脊髓炎（Transverse Myelitis）症狀的不良反應，不過該公司發言人否認了這項說法。脊髓炎是一種由病毒等感染體引發的罕見疾病。

▲▼新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

▲美國政府對阿斯特捷利康疫苗實驗的嚴謹態度表示滿意。（圖／路透）

藥廠指出，蘇博科從未明確地下定論，認為受試者患上的就是橫向脊髓炎，因為最後的診斷結果根本還沒出爐，「我們已經委任一個獨立的安全委員會對此事進行審查。」

藥廠還首度公開疫苗的臨床實驗曾在7月份因另一項安全審查而暫停。當時，有一名後來被證實患有多發性硬化症（Multiple Sclerosis）的受試者，出現神經系統症狀，還好查出該患者的病症與疫苗治療無關。

阿斯特捷利康決然暫停的實驗的決定廣獲公衛界讚譽。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）院長柯林斯（Francis Collins）表示，暫停實驗對藥廠而言是常見的，這也代表了他們開發疫苗時的嚴謹態度，應該讓人感到放心，「這就是我們在實踐『絕不妥協，先關注安全性』的證據。」

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