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經上海入境蘇浙皖　可採「3+11」目的地隔離

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲上海修改入境隔離管制措施 。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨大陸新冠肺炎疫情趨緩，上海作為重要轉運口岸，隔離措施再度放寬。據「上海發布」10日公告，自9月12日零時起，上海市將對目的地為蘇浙皖（江蘇、浙江、安徽）三省的入境人員，實行「3+11」隔離轉運措施。


所謂「3+11」隔離轉運措施，即為對目的地為蘇浙皖三省，從上海入境的人員，在上海集中隔離3天後，可閉環轉運至當地，繼續集中隔離11天；「上海發布」為上海市政府新聞辦公室官方公眾號。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情期間的上海街頭。（圖／路透社）

在此之下，人員在上海定點隔離的第4天，可由三省安排專人專車將符合轉運要求的相關人員，從隔離點閉環轉運至三省目的地，繼續實施後續健康觀察至14天期滿。

不過，對於在上海隔離期間出現異常情況的（核酸或抗體陽性、有症狀的、密切接觸者等），仍按照原有流程，在滬排查診治或集中隔離醫學觀察14天；同時，對目的地為上海市的入境人員，仍實施有條件的「7天集中+7天居家」隔離措施；對滬蘇浙皖以外的入境人員，仍按現有做法一律在滬集中隔離14天。

上海、江蘇、浙江、安徽等長三角省市為台商大本營，在7月27日上海放寬入境目的地為上海人員可實施「7天集中+7天居家」隔離，目的地為蘇浙皖三省採「7+7」隔離後，就有許多台商、台幹依此管道返回當地就業、生活。

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