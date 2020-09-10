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蘋果為員工推出自研口罩Apple Face Mask　由iPhone設計團隊開發

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▲蘋果門市,Apple Store。（圖／Apple Newsroom）

▲蘋果將為員工發放自家設計的口罩Apple Face Mask。示意圖，與本文無關。（圖／Apple Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

據《彭博》報導，為抑制新冠肺炎病毒的傳播，蘋果已開發出了自家的口罩「Apple Face Mask」，並開始發送給員工。

蘋果已開始向員工分發兩款口罩，其中一款為Apple Face Mask，是蘋果首度為自家員工開發的口罩，另一款稱作「ClearMask」，為首款經美國食品藥品管理局（FDA）批准的透明醫用口罩。

據蘋果說法，Apple Face Mask是由蘋果的工程及工業設計團隊開發的，也就是負責iPhone和iPad等產品設計的團隊。據《彭博》報導，Apple Face Mask外型設計獨特，能大面積地覆蓋口鼻及下巴，並具備可調節式的耳帶。

Apple Face Mask由三層布料組成，可過濾傳入和傳出的粒子。蘋果向員工說明，此口罩可重複清洗使用多達5次。

蘋果已證實相關消息，並表示此口罩進行了細緻的研究和測試，以找到合適的材料進行空氣過濾，同時又不影響醫療個人防護設備的供應。蘋果預計將於接下來兩周內陸續向員工發放Apple Face Mask。

至於另一款透明口罩ClearMask，配戴時可顯示出整個臉部，以便聾啞人士及聽力不佳的人可理解配戴口罩者在說什麼。

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