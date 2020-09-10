美代表指責中國對疫情蔓延負有責任！　耿爽「很不爽」當場怒斥

▲中國常駐聯合國代表團副代表耿爽。（圖／翻攝自中國駐聯合國代表團官方網站）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國安理會9日舉行視訊公開會，討論應對新冠肺炎疫情。當日，美國代表在發言中指責中方抗疫不透明、處置不當，對疫情在全球蔓延負有責任。隨後，中國常駐聯合國副代表耿爽當場要求再次發言，批評美國代表的發言是傳播政治病毒，服務國內政治。

耿爽進一步指出，今天會議的目的，是討論如何加強國際合作，攜手應對疫情，而不是相互指責、轉嫁責任，今天會議的基調，是團結一心，緊密合作，而不是進行政治化、污名化；美國代表的發言充滿政治惡意和肆意攻擊，中方對此表示堅決反對和完全拒絕，相信多數安理會成員對此也不認同。

他直言，美國作為世界上醫療條件最發達最先進的國家，現在卻是全球疫情確診人數最多的國家，「這個國家的政府不集中精力抗疫，卻一直試圖轉移視線，嫁禍於人，這簡直是個恥辱，將疫情政治化、污名化、標籤化，自私自利、混淆是非、轉嫁責任、諉過於人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。」

耿爽強調，美國不僅嫁禍中國，還無端指責世界衛生組織，公然站在世界各國的對立面。他最後表示，病毒是世界人民的敵人，無論中國，美國，還是安理會其他成員，都是受害者，「面對病毒，我們應該團結一心，並肩戰鬥，共同奪取抗疫的最終勝利。」

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