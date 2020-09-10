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【疫情戀歌4】全球12國核發「情侶簽證」　助跨國戀人團聚

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▲▼ 新冠肺炎,遠距離伴侶團聚。（圖／路透）

▲全球多個國家陸續開放跨國伴侶團聚。（圖／路透）

記者蔡儀潔、曾俊豪／綜合外電報導

新冠肺炎病毒在全球擴散，各國陸續關閉邊境，然而疫情並沒有如外界預期般迅速消失，，因此不少國家開始探討「有限度開放」邊境。其中，國外不少被迫分隔兩地的伴侶和家庭發起「LoveIsNotTourism」（愛情不是觀光）運動，希望爭取團聚的可能。截至目前，已有丹麥、德國等12國響應，這顆種子也在台灣開始發芽。

新冠肺炎今年年初大爆發，異國伴侶、家庭因沒有一紙婚姻證明或居留證等因素，被迫分隔兩地，未婚伴侶即使有孩子也無法團聚，隨著時間推進，他們希望政府能有限度開放團聚。在這個背景下，成千上萬的跨國伴侶加入「LoveIsNotTourism」運動，希望能再次和所愛之人見面。

請繼續往下閱讀...

美國的Elizabeth和哥倫比亞男友Mario交往多年，受疫情影響已大半年沒有見面，哥倫比亞嚴格的旅行限制甚至不允許他們在第三國會面，「因為我們還沒結婚，所以我們正在嘗試取得婚姻證書，因為這是我們在分開的狀態下，唯一能做的事。在21世紀，未婚人士不被視為一家人，這種看待家庭的方式太落伍了！」

▲▼ 新冠肺炎,遠距離伴侶團聚。（圖／路透）

▲德國男子Mehler在機場焦急等待大半年沒見的巴西女友Alves。（圖／路透）

「LoveIsNotTourism」美國發起人則表示，「我們想要遵守規定，我們樂於為自己的新冠病毒測試付費，我們接受隔離，我們願意戴口罩，我們願意保持社交距離，我們只是需要一個解決的好辦法。」

在社群平臺的傳播下，每一個小聲音匯聚一體，越來越多人選擇站出來。8月24日，在布魯塞爾的街頭，就有一群身穿紅衣的民眾站成「愛心」形狀，手持寫著「條例應與時俱進（Modern Needs Modern Laws）」、「我們想跟爸爸團聚」的標語，表達自己想跟遠距離伴侶、家人團聚的訴求。他們的聲音被比利時政府聽見，總理威爾梅斯下令，自9月1日起，開放跨國伴侶入境。

▲▼ 新冠肺炎,遠距離伴侶團聚。（圖／路透）

▲Alves走出後，兩人緊緊擁抱在一起。（圖／路透）

除了比利時外，目前已有12個國家開放「Sweetheart Visa」，以時間先後分別為丹麥、挪威、荷蘭、捷克、冰島、奧地利、瑞士、芬蘭、德國、法國、西班牙、比利時。

為了掃除外界「病毒帶回國」的擔憂，上述國家政府明確提出防疫要求，譬如丹麥要求提交72小時核酸檢驗陰性報告、照片或聊天記錄等證明有至少6個月的戀愛關係、以及14天的隔離；德國、捷克以及冰島則更為嚴格，還要求出示共同銀行記錄等；挪威和瑞士則把標準定在交往超過9個月的伴侶。

▲▼疫情愛情,LOVEISNOTTOURISM,新冠肺炎,疫情。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「LoveIsNotTourism」台灣發起人Ivy。（圖／記者曾俊豪攝）

如今，「LoveIsNotTourism」運動在全球遍地開花，亞洲地區也捲起浪潮，諸如南韓、日本、馬來西亞、菲律賓等國都已發起聯署情願。台灣也於7月底加入，由從事視覺設計的上班族Ivy在IG上發起，短短一個月的時間吸引58對伴侶投稿，「我們真的不想造成麻煩，但希望能讓大家知道，有我們這個群體存在。」

目前，Ivy在2個平臺發起聯署，分別是「Change.org」和「公共政策網路參與平臺」，不過在「檢核」階段被衛福部拒絕，但她沒有氣餒，會再反思哪裡要改進、繼續發聲。

Ivy說，「還沒結婚的國際伴侶不代表只是玩玩、沒有未來的一段關係，不代表在遭遇人生劇變時，可以沒有對方的依靠，我們可以接受政府要求的任何條件，我們不是觀光客，能夠待在我們愛人的身邊是我們唯一的訴求。」

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