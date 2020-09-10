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全球突破90萬死！俄羅斯逾百萬確診成「全球第4」　英推6人限聚令

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▲▼俄羅斯,疫情,薪冠肺炎。（圖／路透）

▲俄羅斯確診數多，死亡人數相對偏低。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間10日上午7點30分，全球累計2769萬9112例確診，突破90萬確診人數來到90萬23例。俄羅斯成為全球第4個破百萬確診國家，而美洲疫情仍舊嚴重，墨西哥9日通報過去24小時增加4647例確診、611死。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計635萬8247例確診、19萬727死；印度累計437萬128例確診、7萬3890死；巴西累計416萬2073例確診、12萬7464死；俄羅斯累計103萬7526例確診、1萬8080死。

中南美洲方面，祕魯疫情位居全球第5，累計69萬6190例確診、3萬123死；哥倫比亞67萬9513例確診、2萬1817死。染藝人數迅速攀升至全球第7的墨西哥，則是來到64萬2860例確診、6萬8484死。

歐洲方面，西班牙和法國在解封以後顯見染疫人數再暴增，法國日前連續數天單日通報破8000人紀錄，目前累計38萬2348例、3萬800死；西班牙則是累計54萬3379例、2萬9628死。英國截至昨日也出現3天累計飆破8000例的恐怖數字，當局立刻祭出新一波大型「限聚令」，所有地區不得舉辦超過6人以上的集會，學校、工作場所或是有採防疫措施的婚禮、喪禮與球賽則例外。

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