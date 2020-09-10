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機捷票價調降？　鄭文燦：待虧損弭平後進一步研議

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▲機捷票價何時調降

▲視察國道1號林口路段（含交流道）改善工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對機捷票價調降議題，桃園市長鄭文燦9日表示，新北市政府也是桃園大眾捷運公司股東之一，票價調降議題可提到董事會上討論，但由於交通部尚未完成資產移轉，加上機捷先前通車延宕，目前帳上仍有營運前的10多億元虧損尚未弭平，待虧損弭平後可進一步研議調整票價。

▲機捷票價何時調降

▲視察國道1號林口路段（含交流道）改善工程。（圖／市府提供）

鄭文燦9日陪同交通部長林佳龍，和新北市長候友宜等相關人士，共同視察國道1號林口路段（含交流道）改善工程時，針對機捷票價調降議題，做出上述表示。

鄭文燦也對於國道1號林口路段（含交流道）改善工程表示，林口第一交流道改善方案討論多時，原來交流道是鑽石型並與平面道路交織，容易壅塞，但因有機場捷運軌道及五楊高架，許多改善方案都不可行，新北市政府先前提出尖峰時段改善計畫，林口交流道南下A出口匝道僅開放右轉林口、禁止左轉龜山，衝擊龜山居民的交通權益，新的改善方案則針對林口A南出交流道新增右轉匝道通往林口舊市區，以及新增雙車道匝道接龜山區復興街，希望改善方案2年內順利完成，讓龜山、林口共好。

▲機捷票價何時調降

▲▼視察國道1號林口路段（含交流道）改善工程。（圖／市府提供）

▲機捷票價何時調降

鄭文燦說，林口第一交流道的壅塞情況是大家共同的痛，政府有責任及義務共同解決，希望透過跨縣市合作、中央及地方攜手一起推動合適的解決方案，未來進行改善方案審查時，可針對落墩地點審慎規劃，並透過工程技術克服困難，提高匝道改善工程技術的可行性；桃園市政府先前也積極配合完成平面道路改善計畫，例如：永樂巷、青山路改善工程、八德一路拓寬等，並與新北市政府合作規劃拓寬壽山路，此外，希望透過闢建龜山至新莊副都心的快速道路，讓龜山聯外交通更順暢。

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機捷票價調降鄭文燦林口交流道改善

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