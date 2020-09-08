滿意度調查桃市第三名　鄭文燦：好的首長一定全力完成市政指標

>

記者沈繼昌／桃園報導

針對媒體公布首長滿意度調查，桃園市上升一名到第三名，市長鄭文燦8日受訪時表示，任何媒體的評鑑獲市民調，基本上都是給首長從政重要參考，我相信好的首長一定全力完成施政指標，對於民調高低，則不用太在意，重點是在於能不能把施政目標都完成。

▲針對媒體公布首長滿意度民調，桃園市進步到第三名，市長鄭文燦8日表示，好的首長一定會努力完成施政指標，對於第三名結果則認為不用太在意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦8日下午受訪時針對媒體詢問，有關媒體公布首長滿意度，桃園市進步一名，台北市長柯P則墊底有何看法時指出，任何媒體的評鑑或是民調，基本上都是給首長作為從政的重要參考，但也不要太在意民調，最重要是能不能夠把目標都完成，相信好的首長一定是全力把施政指標都完成。

鄭文燦認為，我看過這份媒體評估指標，其中桃園市各項指標大都是名列前茅，尤其是經濟力，代表桃園是一個投資比例非常高的城市，即使在疫後投資金額桃園市還是第一名，我們希望創造更多就業機會，給年輕人可以落腳桃園。

至於民調進步到第三名，只輸給屏東縣長潘孟安與新北市長侯友宜，鄭文燦強調，拿第一名、第二名或第三名有時是起起伏伏，不要太在意，我們小時候考試你如果永遠第一名，那要挑戰自己，有時候你第二名或第三名，你要再努力，其實重點不在於小數點的考量，重點在於能不能把施政的目標完成。

►「即日起，我退出老化黨。

【更多新聞】

►影／桃園BMW、MARCH相撞1命危！2車變形成廢鐵 撞擊瞬間影像超驚悚

►色男在車站見妙齡女「兩度摸臀」 免坐牢代價5.5萬

►海龍兩棲快艇採購爆醜聞！勾結業者偷工減料浮編億元...兩軍官起訴