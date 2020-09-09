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水利會改制　鄭文燦：官派會長採取雙軌制有年齡65歲限制

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▲水利會改制，官派會長年齡65歲限制

▲市議員徐玉樹關切水利會改制相關事宜。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐玉樹9日於市政總質詢中，關切水利會改制相關事宜？市長鄭文燦表示，10月1日水利會改制政策將如期實施，並成立農田水利署，有17個管理處，桃園、石門兩個水利會各成立一個處，指派會長是農委會的職權，目前是採取雙軌制，第一軌是要有公務員身分，第二軌是原來的水利會幹部，也有年齡65歲的限制。

▲水利會改制，官派會長年齡65歲限制

▲水利會改制，農田水利會將成為農田水利署的管理處。（圖／市議會提供）

鄭市長說明，早年由於龍潭居民認為水租較貴，還要分攤抽水站的電費，所以當時抗繳水租，因此石門農田水利會將龍潭灌區劃開，這幾年用水需求也未獲得完全滿足。

在水利會未改制前，市府已請水務局構想如何讓龍潭灌區進行基本灌溉及智慧灌溉。而這次水利會改制後要納入非灌區，龍潭灌區成為農田水利管理處的範圍，對於市府推動茶葉等計畫要有基本水源，這樣對龍潭比較好，日後請農業局、水務局及未來的石門農田水利管理處共同協調。

桃園市議會定期大會9日進入市政總質詢第一天，市議員徐玉樹於質詢中針對北二高高原交流道目前進度、中興路分隔島及電纜地下化興建工程進度、茶葉故事館興建以及OT案進度、龍潭區年度預算偏低原因、十一份文創園區委外進度、大昌路兩側產業專用區目前規劃情形、鑼圈山坡地劃出目前進度、農田水利會政策實施、原住民集會所目前規劃及興建進度、龍潭增設共融式公園規劃進度、建議市府成立公園管理處等質詢事項詳細說明。

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