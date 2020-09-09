侯友宜提「機捷票價太貴」　鄭文燦：虧損弭平才有可能降





▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜9日表示，機捷票價實在太貴，市民不願意搭乘，他當面建議交通部長林佳龍、桃園市場鄭文燦，希望能降低票價；對此，鄭文燦回應，必須等資產移轉、弭平虧損後才有可能協商調降票價。

林佳龍今天下午邀請新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦，前往桃園市龜山區與新北市林口區交界處視察交通，並聽取交通部高速公路局報告「國道1號林口交流道交通改善方案」，多位新北、桃園市議員與立委也到場聆聽。

針對新北市全面性交通計畫，侯友宜表示，用大眾運輸替代私人運輸載具是新北市的大方向，他也不斷鼓勵新北市民搭乘機場捷運作為轉乘工具，但是機捷票價實在是太貴了。新北市公車是用棋盤式規劃，都有到機捷的站點，配合點線面讓市民縮短通勤時間，提升方便性，但民眾仍不願搭機捷，由此可得知機捷票價影響搭乘意願，因此，侯友宜建議降低機捷票價，讓民眾願意搭乘機捷上下班。

對此，鄭文燦會後受訪時表示，希望未來的機場捷運能移轉給桃園，待資產移轉完畢後，弭平過去的虧損，會再進行機捷降價。

鄭文燦補充說明，機捷目前採取上班族月票打五折的方案，算下來比北捷還便宜，他也強調，因為原來機捷的設計，是把直達車跟普通車統一票價，未來會在資產移轉跟虧損弭平後提出。





▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）