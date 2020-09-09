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重大交通案8月「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

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▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

交通部長林佳龍9日邀請新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦勘查國1林口交流道改善工程，並聽取高公局專案報告。聽完簡報後，侯友宜表示，高公局提出的專案並未與新北市府事先討論，早在8月就直接將可行性評估報到交通部，「為何我現在才知道」。交通局也表示，高公局完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

侯友宜指出，當重大專案涉及地方政府時，應與地方專業交通局長做專業討論與評估，但8月時高公局就直接提報交通部「我現在才知道！」，詢問交通局長鍾鳴時也稱「他也是剛剛才知道」。侯友宜認為，應該在事前告知如何實施、如何進行，如此重要的案子影響多少市民，他也有責任與地方民代溝通。

據了解，交通局2月才就輾轉得知，高公局早在4月就已擅自進行計畫可行性評估，準備送至交通部，過程中完全沒有與地方政府討論；另外，交通局於交通部記者會前，多次向高公局索取專案報告的資料，但對方卻打迷糊仗，不願提供，直到今早才寄來，因此，鍾鳴時於早上市政會議時才轉告侯友宜，而鄭文燦從頭到尾都知情。

新北市交通局日前提出自林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道-五股北上路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等 3項建議，但高公局並未就建議案進行討論。

對此，侯友宜不滿表示，就算高公局認為行不通，也應讓地方政府了解情形，讓市府能與地方民代、鄉親報告，民眾就會了解不是不願意做，而是實施上有困難。

▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、鄭文燦陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

新北市交通局長鍾鳴時表示，高公局所提出的專案中，提報中央前完全沒有就新北市提出自林口區文化一路增設北入匝道、林口A交流道-五股北上路肩開放公車行駛、強化林口地區聯外道路等 3項建議回應，且未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

鍾鳴時表示，新北市政府於109年7月23日、8月12日及8月31日多次發公文函請高速公路局應將林口交流道改善地方建議併納入考量，且經高公局於8月17日函復，表示正在研議具體方案後，會再邀集地方政府共同研議。

鍾鳴時說，但是，高速公路局在辦理「國道1號林口交流道改善工程委託規劃技術服務」案，僅針對林口A南出匝道立體化完成可行性評估，並已於8月逕為提報交通部，過程完全未與地方政府和民意討論，忽視地方建議深表遺憾。

▲新北市長侯友宜陪同交通部長林佳龍視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察林口交流道改善工程。（圖／記者林敬旻攝）

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