聯手韓國瑜參戰2024？　朱立倫笑回：民眾只在乎美豬不關心「韓朱」

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨中評委建議2024提前佈局，「韓朱配」參選2024總統。對此，前新北市長朱立倫9日回應，大家只關心美豬不關心「韓朱」，民眾最關心美豬是否造成食安疑慮。





▲朱立倫訪故宮後聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

國民黨日前召開中央評議委員會議，中評委林竹通咦出建議案，建請黨中央徵召前高雄市長韓國瑜與朱立倫參選2024正副總統，並徵召人氣立委蔣萬安出戰台北市長選舉，引發討論。

對此，朱立倫上午參訪故宮後受訪表示，民眾現在只關心美珠，不會關心「韓朱」。國人擔憂明年開放美豬牛進口，瘦肉精疑慮造成食安問題，政治議題絕對不是民眾關心的，食安與健康才是重要的。

朱立倫話鋒一轉，要求蔡政府盡快對外清楚說明，這樣犧牲國人的健康，到底換到了什麼東西？這是大家最關心的，同時也關心台灣豬農，呼籲國民多吃台灣豬肉。

至於韓國瑜近日付出動作頻頻，被解讀有意爭取下屆黨主席。對此，朱立倫強調，國民黨當前要做的是國民黨改革，不斷的談人事問題，只會從現在開始吵到明年選黨主席改選，選完主席吵2022縣市長選舉，選完縣市長再吵2024總統大選，國民黨就會不斷陷入政治的紛擾中。

朱立倫表示，還是要把事情做好比較重要，一步一腳印，縣市受長做好首長工作，市議員做監督的角色，每位黨員好好為社會服務，這樣的角度才有機會。