「這塊焢肉應該沒有瘦肉精」　朱立倫看故宮國寶肉形石暗諷美豬

記者蕭羽耘／台北報導

前新北市長朱立倫9日參訪故宮觀賞國寶，被詢問看到肉形石是否想起美豬？朱立倫打趣地說：「確定肉形石是健康不含瘦肉精的。」並呼籲民進黨講清楚，犧牲國人健康到底換到什麼？

國民黨代表陳麗旭日前在全代會時表示，故宮國寶是國民黨帶來的，門票應該歸國民黨，引發爭議。

朱立倫9日受訪強調，故宮國寶是屬於中華民國和全體人民的，故宮的國寶絕對是屬於中華民國；他希望，民進黨不要一遇到中華民國就講贅字，但講到故宮就變成國寶。

朱立倫重申，不要忘了這是中華民國的國寶，不要動不動就把中華文化和中華民國切割，「我們是中華文化的傳人」。

針對行政院長蘇貞昌認為，故宮資產是台灣國家的，朱立倫表示，蘇貞昌應該大方的講出來所有館藏是屬於中華民國，不管是翠玉白菜還是肉形石都是中華民國的國寶。

媒體詢問，看到肉形石有沒有想到美國豬？朱立倫打趣回答，看到肉形石很確定它看起來非常健康安心，絕對不含瘦肉精，是健康的肉形石；就覺得還是要吃傳統的台灣豬，不要吃瘦肉精比較健康。

▲朱立倫參觀故宮。（圖／朱立倫辦公室提供）

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