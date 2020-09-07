敬請期待！亞洲最大農業機械展　10月中旬桃園青埔火紅登場

▲亞洲最大農業機械展，10月中旬桃園青埔登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦宣布，「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」，將於10月17至19日於桃園高鐵站前廣場登場，為「亞洲最大農業機械展」。展出包括大、小型農業機械，農機附掛配套、園藝手工具、生物科技、有機肥料等農業資材，集結台灣製造以及美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，歡迎各縣市農民朋友參展。

鄭文燦7日於市府前廣場，舉辦的「2020桃園市台灣稻米達人冠軍賽誓師大會」中做出上述宣布並指出，這場為期3天的「亞洲最大農業機械展」面積達10公頃，展出攤數逾800攤，展出新研發、智慧化、科技化、省工農業機械；此外，另結合農糧署旗鑑計畫成果發表會，將展示30項科技農業計畫亮點成果，歡迎各縣市農民朋友一同共襄盛舉，未來市府亦將持續支持各項農機補助政策以及代耕服務，為農民朋友提供更好的環境。

鄭市長也說，在疫情逐漸恢復之後，桃園10個休閒農業區近百家休閒農場，因農遊券的關係皆有不錯的成效，而在開學之後，亦請農業局支援各個學校戶外教學，提供一輛遊覽車補助1萬元，讓孩子能夠貼近土地、進行農事體驗，從小培養食農教育，透過動手做的體驗過程，讓孩子瞭解食物從田間、農場到餐桌上的過程。

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