2020桃園樂活重陽季起跑　規劃長青3C互動及健行等10場活動

▲2020桃園樂活重陽季起跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝重陽節到來，桃園市「2020桃園樂活重陽季」7日啟動。為鼓勵長者走出戶外，市府8個局處規劃10場樂活重陽季系列活動，包括象棋比賽、原民長者Macaqu達人秀、長者用藥安全競賽、長青3C互動及健行等，希望讓長者退休生活更加豐富精采，並傳遞不老精神。

市長鄭文燦出席活動指出，截至7月底，桃園市設有355處社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站，其中有321處巷弄長照站，數量為六都最多，此外，市府也已設置30個原住民族文化健康站，以及9家「認知休憩站」協助提供失智症患者家屬諮詢及喘息服務；鄭市長說，上半年受到疫情影響，關懷據點暫停運作，隨著疫情趨緩，希望自明（2021）年起關懷據點能夠引進更多元的示範服務，例如推拿按摩、用藥諮詢，甚至洗頭服務等。

鄭市長也說，除了持續提升本市長照據點及服務，市府也提供國民運動中心免費公益時段，並在8個長照機構打造AI樂齡智造健身房，希望透過結合AI與遊戲的方式，鼓勵長輩們在娛樂的同時也能活動筋骨、維持良好認知機能。

鄭文燦表示，10月25日重陽節將至，9月7日至10月25日期間，市府規劃了銀髮族說故事比賽、長青客語講古比賽、繪畫書法聯展、Macaqu達人秀、象棋比賽、長者用藥安全競賽，與青年朋友一起舉行3C團體競賽及3C互動、戶外健行等多元精彩的活動，歡迎長者踴躍參加，一起享受美好的退休生活。

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