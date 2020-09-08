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影／桃園BMW、MARCH相撞1死1傷！2車變形成廢鐵　撞擊瞬間影像超驚悚

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市台31線蘆竹區南青路與八股路口處8日下午發生驚悚車禍，1輛白色MARCH左轉後未禮讓直行車，結果遭直行BMW迎面撞上，2車車體嚴重扭曲變形，消防局救護人員將受困傷者救出送醫，其中MARCH駕駛一度沒有呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，BMW邱姓駕駛則四肢擦傷，但意識清醒，車禍原因初判是2車都搶快，詳細肇事原因還待進一步確認釐清。

▲桃園市台31線蘆竹區段，8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成2傷慘劇，其中MARCH徐姓駕駛有生命危險仍急救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台31線蘆竹區段，8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成1死1傷慘劇，其中MARCH徐姓駕駛送醫急救後宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台31線蘆竹區段，8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成2傷慘劇，蘆竹警分局現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台31線蘆竹區段，8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成1死1傷慘劇，蘆竹警分局現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局交通分隊指出，下午3時22分接獲報案，位於高鐵橋下台31線平面快速道路蘆竹區南青路、大華街口發生驚悚交通事故，42歲徐姓男子駕駛白色MARCH疑似違規左轉，行經路口處時未禮讓直行車先行逕行通過，結果被32歲邱姓男子駕駛的黑色BMW轎車來不急煞車迎面撞上。

▲桃園市台31線蘆竹區8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH慘劇，蘆竹警分局調閱監視畫面，撞擊一瞬間驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台31線蘆竹區8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH慘劇，蘆竹警分局調閱監視畫面，撞擊一瞬間驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

巨大撞擊力將2車衝至路肩處，2車都嚴重變形扭曲，桃園市消防局立即派出3輛救護車與9名消防人員前往搶救，將受困車內的徐姓男子與邱姓男子救出，其中徐男被救出後已無呼吸心跳，救護人員立即施予CPR搶救送醫，但晚間宣告不治，邱姓男子則四肢擦傷、額頭紅腫，還好意識清醒、生命跡象穩定。

▲桃園市台31線蘆竹區段8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成2傷慘劇，BMW車頭嚴重變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台31線蘆竹區段8日下午發生BMW撞上違規左轉MARCH造成2傷慘劇，BMW車頭嚴重變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局交通分隊到場後，調閱附近監視器與行車記錄器，初步研判應該是白色轎車違規左轉，且未禮讓直行車先行是肇禍主因，邱姓男子經酒測後酒測值為零，徐姓男子送醫急救後仍宣告不治，等待抽血檢驗結果才能確認，至於真正肇事原因仍待進一步因釐清當中。

蘆竹警分局呼籲，行經路口時應放慢車速且注意來車，遵守路口交通號誌指示，勿因貪圖一時之便，造成難以挽回悲劇。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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