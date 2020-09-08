色男在車站見妙齡女「兩度摸臀」　免坐牢代價5.5萬

▲彭姓男子今年4月間在桃園火車站北上月台樓梯口，見妙齡女子經過順手撫摸臀部2下，女子不甘受辱報警處理。（資料照／翻攝自「桃園捷運 Taoyuan MRT」臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

彭姓男子今年4月間在桃園火車站北上月台準備搭車之際，見妙齡女子在站內匆匆經過時，竟隨手碰觸女子臀部2次，女子驚覺臀部遭襲怒斥彭男，並向鐵路警察提告，警方調閱監視畫面確認彭男犯行送辦，桃檢依違反性騷擾防治法罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑，地院審結依性騷擾罪判處拘役55天，可易科罰金以1千元折算1天，彭男將面臨5萬5千元重罰。

檢警調查，35歲的彭姓男子今年4月14日上午11時38分在桃園火車站準備搭車，其中經過北上月台階梯時遇見1名26歲妙齡女子，彭男見有機可趁，竟徒手碰觸撫摸女子臀部2次，女子不堪遭彭男性騷擾，隨即向附近的鐵路局警察報案處理，警方留住彭男，調閱車站月台監視畫面，確認彭男性騷擾犯行移送桃檢偵辦。

彭男在偵訊時坦承犯行，女子則指證彭男趁其經過月台時，伸手撫摸其臀部，警方則提供監視畫面截圖翻拍照片與性騷擾事件申訴書等證據佐證，檢方依違反性騷擾防治法聲請簡易判決處刑。

地院法官審酌，彭男為圖逞一己私慾，利用與被害人錯身而過之際，趁其不及抗拒而為觸摸其臀部隱私部位，侵犯女子身體隱私及自主權，造成其驚慌、嫌惡，顯然嚴重欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，已明顯違反性騷擾防治法之意圖性騷擾，審結依性騷擾罪，處拘役55天，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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