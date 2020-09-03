鄭文燦參訪華德動能科技　肯定打造台灣自動駕駛產業鏈

▲鄭文燦參訪華德動能科技。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市推動航空城計畫，其中智慧電動車是重點發展項目之一。市長鄭文燦3日前往大園區，參訪華德動能科技公司表示，目前全台五大車廠有三家在桃園，相關零組件廠有六成也都在桃園，許多大型車輛產業也積極在桃園尋找場地發展電動車或自駕車系統，未來桃園的智慧車輛或綠能車輛領域將獲得更多能量挹注。

▲電動巴士。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，華德動能科技成立於民國94年，該公司在底盤、車體結構、動力系統、電控系統、自主開發車身控制策略技術等方面累積相當多的研發能量，2018年獲得車王電子公司增資入主，正式成為旗下集團子公司，相信華德動能科技在車王電子的主導下將更加蓬勃發展。

▲華德動能科技是國產電動巴士製造商。（圖／市府提供）

華德動能科技公司暨車王電子公司董事長蔡裕慶表示，華德動能科技公司正全力投入國產自動駕駛電動巴士研發，除導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合上濱空調、四零四科技、車王電子、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰科技、東元電機、宸耀科技、華德動能、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技及輝創電子等14家廠商，以期完整打造台灣自動駕駛產業鏈，在滿足國內自駕營運需求之餘，同時搶攻國際市場商機。

▲▼華德動能科技是國產電動巴士製造商。（圖／市府提供）

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