海龍兩棲快艇採購爆醜聞！勾結業者偷工減料浮編億元...兩軍官起訴

▲陸軍前軍情處賴姓軍官、前軍備局蔡姓軍官負責採購海龍高性能兩棲作戰快艇，涉與黃姓造船業者勾結浮編上億元，賴、蔡還蒙混助驗收過關，桃檢8日依貪汙罪嫌起訴。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

國防部在2007年至2010年間斥資7億7千餘萬元採購20艘高性能海龍快艇採購案，當時負責採購前陸軍軍情處賴姓軍官、軍備局蔡姓軍官卻私下與龍德造船公司黃姓負責人勾結，編造不實載重、武器裝備等資料，協助黃通過驗收，再以其他理由浮報上億元預算，案經調查局移送國防部高等軍檢處再轉送桃檢偵辦，歷經5次發回，經聲請再議後由高檢署命令桃檢依貪汙罪嫌將賴、蔡與黃姓業者依貪汙罪嫌提起公訴。

桃檢起訴書厚達91頁，55歲的賴姓男子為前陸軍司令部軍情處情參官、55歲蔡姓男子則為前軍情局商情管理處採購官，71歲黃姓男子則為龍德造船公司負責人，其中賴蔡2人負責國防部2007年至2010年間為補充兩棲作戰用艦艇，提出採購20艘軍購案，總計7億7679萬2千元，預備籌購海龍高性能快艇，當時陸軍司令部計畫先採購1艘，經測試驗收合格後再繼續買足剩餘19艘。

桃檢指出，賴男負責辦理第1艘快艇採購案，但因不符合規格首次流標，進行二次開標時，黃意圖獲取20艘採購案，先以低於底價之1972萬元價格搶標，企圖以小綁大手法，遠低於底價每艘快艇2千3百萬元，因而低於另兩家廠商開價而得標。此外，為符合作戰需求，高性能快艇契約中明定，包括油料、人員與彈藥機槍等，承載總重應達5490公斤，黃為降低成本並從中獲利，以不符契約載重規格，將人員、武器載重從原本設計負重的3千公斤，降至1312公斤，扣除機砲武器與裝備載重後，僅預留512公斤，根本無法滿足作戰時需求。

賴男明知載重不符，2008年目視驗收時缺乏20機砲槍，在宜蘭縣蘇澳港載重測試也未達標，竟讓其蒙混過關，並由龍德公司獲取1972萬元工程費，陸軍航特部在2009年7月6日呈報陸軍司令部共有11項缺失，包括滿載油料彈藥即無法滿載人員等，不符合高性能艇作戰之需求才揭露此重大弊案。

桃檢發現，通過驗收後，造船公司黃姓負責人孩提出報價單，將每艘快艇浮報至2千8百餘萬元，遠高於投標時1972萬元，賴後來從中偷偷修改契約內容，下修滿載重量、最大船速，並於後續商情分析表，將每艘價格提高至724萬元，再把舞弊後續19艘快艇採購案資料提交採購中心處理；蔡男接手後與賴男合作，再次浮報價格與數量，明知船體工法一樣、輪機也相同，卻在差異分析羅列不實項目，配合龍德公司將船體結構、輪機設施與管理費等項目，將每艘快艇報價拉高至2千6百80萬元，最後拍板底價共5億6百萬元。

桃檢認為，賴、蔡在重大軍購案中勾結黃姓負責人，先由賴在第一案配合驗收後，第二案未公開招標，再依龍德公司浮報底價，與接手的蔡男製作不實報表，3人共同舞弊涉浮報價格高達1億1千餘萬元之犯罪事實，8日偵結依貪汙罪嫌將3人提起公訴，其中蔡姓男子再依偽造文書罪嫌起訴。

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