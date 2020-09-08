最新民調曝「藍綠接班人」　侯友宜、鄭文燦奪前三名

▲侯友宜、鄭文燦。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／台北報導

《天下雜誌》8日公布2020年「縣市長施政滿意度」暨「幸福城市」調查。全台22縣市中，屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦位居前三名，結果顯示，施政滿意度不論藍綠，人民要的是務實做事的首長。

《天下雜誌》民調指出，首長個人民調的「整體施政滿意度」的前10名都獲80%以上民眾肯定。第1名到第4名依序為，屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，更獲85%以上民眾肯定。根據《天下雜誌》報導，從民調中可看出侯友宜、鄭文燦各自成為藍綠陣營最強盟主，被視為接下來大選的接班人。

在幸福城市調查中，台北市在六都中奪得第一名，但台北市長柯文哲的施政滿意度民調分數，卻在21縣市中吊車尾（未計入高雄）。而在非六都幸福城市調查中，第1名到第5名依序為連江縣、新竹市、金門線、宜蘭縣、屏東縣。

該民調由天下雜誌群調查中心執行，委請台灣大學政治學系教授張佑宗擔任顧問，於2020年7月7日至8月16日期間，針對居住在台閩地區年滿20歲以上之居民進行分層隨機抽樣電話調查，總成功樣本數為14415位，在符合各縣市人口數的代表性原則下，各縣市完訪樣本數量從550至1001個不等。信心水準在95%，各縣市的抽樣誤差為正負3.1至4.18個百分點（連江縣訪問158人，抽樣誤差為正負7.8個百分點）。

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