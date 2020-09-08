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營業員穿紅衣墜河！凱基證券被北市罰15萬　「未保護被霸凌員工」

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▲▼凱基證券,凱基證。（圖／記者劉姵呈攝）

▲凱基證券。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

凱基證券一名營業員疑似因為業績壓力，與主管口語爭執後，穿著紅色衣服墜河身亡。對此，台北市勞動局表示，8月31日派員前往凱基證券公司實施勞動檢查，發現雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，違反規定最高可罰新台幣15萬元罰鍰。

台北市勞動局8日表示，為保障勞工身心安全，2014年起新增職業安全衛生法第6條第2項第3款規定，雇主有預防職場不法侵害預防的義務。另依同法施行細則第11條及職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定，雇主應訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並據以執行。

台北市勞動局指出，已於8月31日派員前往該證券公司實施勞動檢查，發現該事業單位雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，違反上開規定，最高可罰新台幣15萬元罰鍰。另本案是否有涉過失致人於死等其他民刑事責任，當事人可依刑法第276條過失致人於死等規定，再由法院具體個案判斷，所以雇主對於如何營造友善職場環境要特別用心，免得重傷自己的企業形象。

台北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主為預防職場不法侵害，首先要宣示要建立一個「職場零霸凌」的友善環境。另外針對企業危害可能發生的地點等，要加以危害辨識及評估危害、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練、建立事件處理程序、執行成效評估及改善等暴力預防措施，以確保工作者工作安全及身心健康。尤其要建立「職場正義」，不合理的業績目標涉及過重的工作、不實際的工作目標等職場不法侵害行為，雇主也應特別注意。

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