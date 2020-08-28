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鬼門開首日「穿紅衣輕生」亡！營業員尋短血淚原因曝　凱基證券澄清：非事實

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凱基證券傳出營業員驟逝不幸消息，涉及投資財務狀況，引發證券圈議論。（圖／記者周志龍攝）

▲凱基證券傳出營業員驟逝不幸消息，涉及投資財務狀況，引發證券圈議論。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

證券圈內近日傳出令人感到遺憾的不幸消息，一名凱基證券營業員意外驟逝，可能與台股當沖導致長期虧損有關，甚而涉及其使用受列管的個人帳戶卻未被公司嚴格控管風險，質疑該案背後發生的原因不單純。

這幾天證券圈營業員群組議論紛紛，一名凱基證券離職員工在臉書貼文指說「一個美好前程的年輕人，居然選在七月開門日，穿了紅衣跳水結束生命，到底是多大多重的怨恨，需要如此……。」

「請問長期虧損的報表，主管都不知道？每天都有報表，一個客戶當沖虧損，主管不是應該關心客戶的投資狀況？更何況員工用自己的帳戶投資……，如果真的一直虧損，不是應該要輔導員工嗎？還是任由員工不去關心，只要數字，不管業績如何產生？……」

同業將此貼文截圖傳開消息，起初大家不敢置信，直到有人收到訃聞才確認此事，而對公司內部管理議論紛紛，甚至還有一支影片流出。而該貼文原本是開放公開閱讀，日前已刪除。

證期局表示，目前並未接到此相關檢舉案。證券營業員個人有專屬的98帳戶（帳號數字是98開頭的），屬於公司列管帳戶，會由公司內部嚴加稽核控管，禁止該帳戶交易涉及客戶跟單、獲取投機利益等違反《證券商負責人與業務人員管理規則》。證期局會再進一步了解。

證期局表示尚未接獲相關檢舉，將持續了解後續情況。（圖／記者趙世勳攝）

▲證期局表示尚未接獲相關檢舉，將持續了解後續情況。（圖／記者趙世勳攝）

凱基證券則回應說，公司得知此事深感遺憾與難過，正全力協助家屬處理後事相關事宜，初步了解可能涉及個人財務與健康狀況，屬於個人隱私部分，希望勿多做揣測，避免讓悲痛家屬再受二次傷害。

凱基證券並鄭重澄清外界傳言，過世同仁非所稱是做當沖導致虧損，而其使用個人的投資帳戶交易部分，依規定都在公司列管範圍中，且禁止做為業績金額。其主管之前就已發現其投資狀況，也都一再給予提醒與關心，要做好財務風險控管，並獲該同仁允諾改善，未料發生此憾事令人感到悲傷，也會再進一步了解釐清。

不過，有證券業資歷的資深人員表示，有的公司還是會會將營業員個人98帳戶內的交易額，列入業績統計，列管鬆緊程度不一，而且近期作當沖的人漸增，一旦虧損常需靠借款償還，從市場上畢業的人不勝枚舉，建議民眾慎思。

當沖小檔案

全名是「當日沖銷」，是指在同一天內，無需支付買股票的本金，只須負擔交易手續費，也就是坊間所說的「無本當沖」話術。看漲就買進股票、看跌放空就融券賣出股票，主要是短線作價差，風險極大，而且券商也會評估投資人的財力證明、進出股市資歷、三個月內超過十筆下單量等符合條件，才會允許操作當沖。

● 提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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