徵才薪資未達4萬禁寫面議！網憂「直接寫2.6萬至4.1萬」…北市勞動局回應了





▲台北市勞動局提醒，薪資未達4萬元，禁止寫「面議」。（示意圖／記者張一中攝）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局日前表示，接獲不少民眾陳情，徵才訊息常出現薪資不透明的現象，因此提醒雇主徵才薪資未達4萬元以上，禁止寫「薪資面議」，違者最高可罰30萬元。面對網友擔憂，業者可能將薪資範圍寫很寬，藉此達到「禁寫面議」規定，台北市勞動局就業安全科長施貞夙建議業者，還是以5000元為範圍區間，這樣雙方也比較有談判空間。

關於薪資未達4萬元禁止寫「薪資面議」規定，是因為2018年修正《就業服務法》第5條第2項條文，雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資未達新臺幣4萬元，而未公開揭示或告知其薪資範圍之情事，違者處新台幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

▲北市勞動局建議雇主薪資揭露寫法。（圖／台北市勞動局提供）

台北市勞動局表示，徵才訊息上常見的薪資不透明現象，像是沒有填寫薪資待遇、刊登面議但實際面試時，發現薪資未達4萬不符、薪資範圍過大（3萬至7萬），或者面試時才說是底薪加獎金才有4萬以上，這些狀況都很容易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

勞動局長陳信瑜指出，為避免出現爭議，企業在徵才資訊薪資進行揭露方式採用定額（例如月薪3萬元）、區間（例如月薪3萬2000元-3萬5000元）、或最低數額（例如月薪3萬8000元以上）等方式表達，但使用區間的薪資揭露時不宜超過5,000元，以免因區間過大失去公開揭示用意。

台北市勞動局就業安全科長施貞夙24日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，2020年截至7月為止，目前還沒有開罰情形。

施貞夙指出，由於現在面臨暑假期間，加上又受到新冠肺炎疫情影響，因此可能有年輕人想找打工、新鮮求職者甚至是因為疫情而被資遣的勞工想找工作，所以在此時間點想協助這群人，讓他們能更清楚相關資訊；也要提醒業者，最近就業媒合很多，不只是公家要遵守，網路平台招募也得遵守相關法律規定。

▲PTT網友擔心雇主將薪資範圍開過大。（圖／翻攝自PTT）

針對網路上有部分民眾擔憂，儘管不寫「面議」，但把薪資範圍拉很差，施貞夙表示，還是建議業者開出5000元上下的範圍，範圍不要太大、要說清楚，假設範圍真的設定1萬元，建議可寫出「有經驗者優先、得到工作機會比較大」等比較符合公司條件的話，這樣範圍也比較有談判空間。

施貞夙說，對於求職者來說，不論是要轉換跑道或現有加薪，還是要有合理的進階或條件，所以勞動局才會在此時提出薪資指導原則，希望業者徵才時的薪資範圍還是填寫5000元上下。

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▼經常性薪資與非經常性薪資項目。（圖／台北市勞動局提供）