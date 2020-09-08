美國前白宮國安顧問提「3點強化」：在美媒擴大台灣聲音

▲「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」8日登場，會中邀集亞太地區12國專家學者與會。備受矚目的是，美國前國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）演說中提出三點強化，要擴大台灣的聲音。（圖／國防院提供）



記者陶本和／台北報導

「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」8日登場，會中邀集亞太地區12國專家學者與會。備受矚目的是，美國前國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）演說中提出「三點強化」，要擴大台灣的聲音，讓對岸知道威脅是無法成功的。

外交部與財團法人國防安全研究院舉行「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」，該會議聚焦於後疫情時代地緣政治的變化，疫情對亞太安全的衝擊與影響，以及台海、南海安全、全球公衛安全與經濟安全等議題。

備受矚目的是，美國前國安顧問麥馬斯特透過視訊方式發表談話，他提到，必須跟進總統蔡英文，為加強台灣的防禦所做的努力，要讓對岸知道，採取威脅將無法成功，「我們所有人都可以透過捍衛台灣，來抵抗中共侵略、並促進疫情後的世界和平」。

隨後，麥馬斯特提出「三點加強」。首先，在學術和研究機構中強化台灣的聲音，以反對對岸的審查制度、間諜活動、知識產權盜竊，以及對大學校園的監視和威脅，因此美國的大學更該與台灣大學強化緊密聯繫。

其次，他認為，在國際場域和重大全球問題上強化台灣的聲音，台灣作為繁榮的民主國家和成功的自由市場經濟體，與對岸的專制重商主義模式形成強而有力的對比；另外，台灣在全球衛生領域的榜樣現已廣為人知，包含公衛、能源、氣候、環境、糧食和水資源安全等相互關聯的問題，台灣都能成為領導者。

最後，他提到，應在美國媒體強化台灣的聲音，以對抗中共的掣肘，現在是時候擴大台灣新聞平台的影響力了，尤其是以英語撰寫的新聞平台。

麥馬斯特指出，由於香港作為該地區英語新聞的主要來源已受到損害，因此這一需求迫在眉睫。加上海峽兩岸和南海是地緣政治的緊張焦點，而台灣的出版物有助外國讀者了解該地區的歷史。

▼總統蔡英文出席「凱達格蘭論壇－2020亞太安全對話」。（圖／總統府提供）



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