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課本不到300字談商周600年！國中師憂：只能藉電玩遊戲知道三國了

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記者許展溢／台北報導

108新課綱上路，國中歷史課本「中國史」大刪減，三國、平民皇帝劉邦故事消失外，商朝到西周600年歷史，整本課本用不到300字說明，現場多位老師大嘆要怎麼教？中和國中歷史老師李金鳳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示很可惜，最大改變是「中國史變東亞史」，一學期一冊半內容濃縮成一冊，少了許多「人物」，學生無法有「能動性」從中獲得激勵作用。

▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲老師認為，歷史課本少了許多「人物」，學生無法從中獲得激勵作用。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

李金鳳點出，以往八年級上學期第三冊從史前時期教到乾隆，現在一學期要上到清朝結束，份量濃縮。課綱書寫方式以朝代為主，「不再以人物」，整冊分成「皇權如何統治天下、人民團體如何應對」和「對外交流」兩大主軸。新課綱「朝代特色不見了」，不管秦朝、漢朝、唐朝、宋朝或元明清，以上政府都被認為是皇權代表。

▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲第一線老師反映，新課綱國中歷史課本只用了不到300字談商周600年。（圖／記者許展溢攝）

李金鳳認為，每時代有不同時代環境，制度不同，課本不重視，整本偏重「結構」，可說是用「政治學概念」，談皇權怎麼統治、官僚集團如何為皇權服務，此思維脈絡，學術思想都只為皇權。不知道劉邦沒關係，可是當學生認識劉邦，會了解劉邦在皇權統治下還能夠以平民身份，跟市井小民、社會底層開創漢朝，是能幫他們看到「過程」，這就是人的「能動性」，有激勵作用。

李金鳳舉例除商朝到西周長600年歷史，用不到300字說明外，「佛教如何影響中國」也沒了，春秋戰國精彩時代，那麽多風雲人物，學生看不到人的能動性，最擔心學生因此認為「大時代就是這樣」，不用努力，新課綱更沒考慮該階段「心智年齡」，現場不少老師評估後覺得課本很枯燥、無聊，焦慮該怎麼教？

▲▼ 新課綱國中歷史課本。（圖／記者許展溢攝）

▲李金鳳提到，連「佛教如何影響中國」也被刪掉。（圖／記者許展溢攝）

李金鳳無奈歷史是要培養學生「思考能力」，不會去評價有什麼東西一定要存在或刪除，這涉及對歷史教育的看法，新課綱只是反映出很多老師對歷史的看法明顯不同，老師們只能適應，歷史不是只有教事件。她重申「偏重結構面」，看不到每個時代面臨問題跟時代差異性，沒有人的能動性，頂多透過電玩遊戲知道三國，可是還是不知道其他時代。不過，李金鳳仍正面看待，還是要努力實踐期望的歷史教育理想，缺少人能動性，那就在探究實作替學生補上某一位人物，用資料帶領他們看到課本沒有的精彩，培養思考能力。

歷史老師陳啟鵬也認為，刪掉三國影響很大，要特別教亂世主要是讓學生知道在逆境中成長，自強不息、處變不驚，把亂世內容都刪掉，讓後來的小孩沒有依據面對困境。又如唐代刪除武則天，雖然沒有特別強調女權思想，但做為成果是可以跟男人並駕齊驅，對女性地位提升、自覺而言有相當大啟發，同樣代表後來的女性無法判別以前的女人有此成果。

建成國中校長黃啟清表示，新課綱上路以素養導向為主，老師需要做更多準備，因以前只有歷史知識建構，教科書幫忙準備好，教科書只是老師教材之一，老師必須用教科書的東西活化跟教導孩子，所以其實老師真的會比較辛苦，而孩子在學習上相對也沒那麼輕鬆，要去理解過程。

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