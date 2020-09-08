陸漁船衝撞日巡邏船！「釣魚台撞船案」內幕曝：首相下令放中國船長

▲日本前首相菅直人。（圖／翻攝自菅直人推特）

文／中央社

釣魚台海域10年前發生日本海上保安廳巡邏船與中國漁船相撞事件，日本前外相前原誠司接受媒體專訪透露，當年是首相菅直人下令釋放中國漁船船長。

日本「產經新聞」報導，前原誠司接受專訪時表示，2000年9月7日在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域發生日本海上保安廳（相當於海巡署）巡邏船與中國漁船相撞事件，首相菅直人下令釋放中國漁船船長。

當時由民主黨執政，對於釋放中國漁船船長一事強調是「檢察單位獨自的判斷」，否認政府干預放人。

前原表示，為了出席聯合國大會，2000年9月21日他啟程前往美國前，與外務事務次官佐佐江賢一郎等外務省幹部到首相公邸參加學習會。有關因涉嫌妨礙公務而遭日方拘留的中國漁船船長，首相菅直人用相當強烈的口氣說：「給我放人」。

前原誠司問為何要放人，菅直人說，同年11月在橫濱市召開亞太經濟合作會議（APEC），擔心因拘留中國漁船船長一事，導致中華人民共和國主席胡錦濤不來橫濱參加APEC。

當時中方要求日方釋放漁船船長，並採取停止官方協商、人員往來等各種報復措施。前原表示，胡錦濤不來也無所謂，不來是中國的損失。但菅直人說：「是我當APEC主席。就照我的話去辦。」

前原後來向當時內閣官房長官仙谷由人報告：「首相下令放人。」當時外務省官員也坦承是首相下令放人的，但後來菅直人接受「產經新聞」採訪時說：「我不記得了。」

產經報導說，撞船事件發生於2000年9月7日，地點是在釣魚台海域日本「領海」內。中國漁船陸續衝撞兩艘海上保安廳巡邏船，海上保安廳人員8日凌晨逮捕中國漁船船長。

之後，中方採取停止出口稀土到日本、在中國境內拘捕日本人等報復措施。沖繩縣那霸地方檢察廳在中國漁船船長拘留期還有5天屆滿的9月24日做出保留處分的決定，釋放船長。那霸地檢說明放人的理由是「顧及中日關係」。