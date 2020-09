美偵察機掃過花東！日自衛隊「直升機母艦巡南海」　2國再出臨時任務

▲美軍偵察機再進行南海臨時任務,掃過台灣花東。(圖/翻攝自推特@AircraftSpots)

記者陳亭伃/綜合報導

近期的南海局勢緊繃,解放軍接連在四大海域「渤海、黃海、東海、南海」等軍演,引發美軍與周圍國家高度關注。根據推特「Aircraft Spots」追蹤,7日日本日向級直升機母艦「日向號」也現身南海,而在8日則有美軍的臨時南海任務,N488CR的CL604偵察機擦肩過台灣花東。

綜合外媒報導,有鑑於中國在南海動作頻頻,5日日本海上自衛隊的日向級直升機母艦在西沙群島以東,往東北方向航行,該艘母艦包括首見日向號、二號艦伊勢號,伊勢號上月底剛完成夏威夷舉辦的環太軍演,接著再出任務前往南海附近巡視。

▲南海局勢緊繃。(圖/路透)

解放軍自7月底開始在四大海域軍演約有30多次,日媒《產經新聞》過去曾報導,中國南海艦隊今年初初月第二島鏈,首度接近美國夏威夷等區域並且演習,讓美國與其他盟國高度關注。

而在五角大廈所提出的《中國軍力報告》(2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)中也指出,中國近期在南海動作頻頻,就是刻意要向外界展示軍力,而且放軍的海軍艦艇數量更可能達到全球第一位,現代化軍事能不容小覷。

在推特「Aircraft Spots」8日的貼文中,也顯示了美軍的偵察機CL-600 N488CR沿著台灣花蓮、台東旁邊掃過,進行南海臨時任務;另有RC135W電子偵察機和一架RC135S導彈監視機,從日本橫田轉場至沖繩嘉手納。

