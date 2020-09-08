北市托嬰中心傳保母壓睡　社會局介入調查：若確定不當最高罰60萬





▲北市托嬰中心爆「壓睡」幼童。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市松山區某家托嬰中心8日遭爆料，保母用身體壓在幼兒身上哄睡，讓不少民眾想起過去曾有保母壓制幼兒導致幼兒悶死事件。對此，北市社會局表示，該托嬰中心去年因為評鑑丙等，已經被社會局退出準公共化合作，此次會調查托嬰中心是否有照顧不當，如果確定為事實，將針對不當對待行為的托育人員依法裁處6萬至60萬元，並公告姓名。

北市松山某托嬰中心8日被網友爆料，8月10日一名保母在午睡時間，整個人趴在孩童身上，確認對方入睡後，將身邊的被子往男童頭上蓋。

對此，北市社會局8日上午回應，有搜到網路輿情，有家長質疑松山區一間私立托嬰中心疑似有照顧不當的行為，經社會局初步檢視網路畫面，已派社工員至托嬰中心現場，初步了解照顧情形及調閱相關監視器畫面。

社會局表示，針對有爭議的托嬰中心，去年因評鑑丙等已被社會局退出準公共化合作，此次社會局會調查托嬰中心是否有照顧不當，若查有不當對待事實，針對有不當對待行為之托育人員，將依兒少權法裁處6萬至60萬元並公告姓名，對於業者亦可能裁處6至60萬元罰鍰，情節嚴重者得命其停辦並公布負責人姓名。

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