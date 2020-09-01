「保全李宗瑞」撒煙霧彈！北市近百警力「翻遍」96家旅宿全被耍

▲警方根據少女定位，動員了近百名警力，清查96家旅館以及附近的超商。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

高雄1名14歲的少女，找暑假打工機會，北上新竹找網友，並搭上不知名的轎車後失聯，警方也在66小時後順利找到少女，北市警方除了定位少女手機外，還派出近百名警力，在中正、萬華地區的近百家旅館進行清查。

該名14歲的少女北上後，手機開機率一天僅3次，最常時間沒超過4小時，北市警方也配合高雄、新北2地警力協助，全台計出動2百名警力投入緊急救援行動，最後順利在竹東找到少女以及羅姓男子。

警方指出，當時獲報後先展開調查，定位基地台位置在萬華、中正區時，就派中正一、二分局以及萬華分局前往搜尋，並定位出少女手機曾出現在重慶南路、青年公園以及水源路一帶。

警方也針對中正、萬華區的96家旅宿業進行清查，3個分局和刑警大隊也動員將近百名警力，到轄區內的旅館進行清查，另外超商以及各大賣場也都派員前往協尋。

據悉，盧姓男子第一時間就將少女手機帶走，立刻到台北四處亂繞，企圖混淆警方視聽，拖延少女被尋獲的時間，最後警方也比對車子的移動軌跡，以及基地台確定手機就是遭盧姓男子帶走。

北市警方分成3部分執行，首先追查車子下落，最後發現經過萬華上水源快速道路，然後一路往五股方向前進，最後經過八里後，在淡水被新北市警方攔查，並找到盧姓男子。

其次，就是根據少女手機定位系統，鎖定女子曾經在萬華、中正區流動，但流動頻率並不大，且最後發現地點在中正橋附近，與盧男說法吻合，殊不知其實手機早在盧男手上。

警方最後也以傳統清查旅館、超商的方式，針對可能住宿或者購買民生用品的場所加強查緝，但其實少女根本就困在竹東，一直沒有到過台北。

最後警方二度搜索前妻住處，才在狹小的夾層密室當中，發現14歲的少女就在裡面，目前也將人帶回高雄，並將同樣在場的羅男帶回高雄偵訊。

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