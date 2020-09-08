北市托嬰中心保母「重壓哄睡」…下秒棉被悶頭！網怒：想害死人嗎

記者黃彥傑／台北報導

托嬰中心虐童案層出不窮，北市某托嬰中心又被人爆料，一名保母用身體重壓在孩子身上哄睡，而過程全被錄下並放上網路，讓不少網友看了相當氣憤。《ETtoday新聞雲》記者8日實際走訪該托嬰中心，但卻未獲得回應，而目前社會局也派社工前往調閱監視器，以釐清詳細事發原因。

▲北市托嬰中心再傳保母重壓幼童哄睡，網友氣炸。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

臉書《靠北惡質幼兒園》PO出一段台北市松山區某托嬰中心的影片寫道，「托嬰中心的日常縮影」，而畫面中正值午睡時間，但一名保母卻整個人趴在一名幼童身上，一段時間後，確認幼童入睡，竟起身拿起身旁的被子往幼童頭上蓋住後，隨即走人。

▲保母哄睡幼童後，竟將棉被蓋住幼童頭部，行徑相當誇張。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

此外，畫面的另外一幕，疑似是幼童們正在進行團康活動，但其中一名保母不明原因竟朝一名男童頭部重重巴下去，導致男童一個踉蹌跌坐在地。另外，還有其他保母也不時出手打幼童的畫面，讓網友看了相當氣憤，紛紛留言，「是想害死小孩嗎？」

▲除此之外，還有不少教師保母毆打幼童的畫面，社會局目前已派員前往調查。（圖／翻攝靠北惡質幼兒園）

《ETtoday新聞雲》記者8日實際走訪該托嬰中心，發現托嬰中心在評鑑階段時，就時常出現一些小錯誤，諸如沒有通報等等，因此2019年就被取消準公共化，目前是沒有任何政府相關補助。此事發生後，社會局8日上午也派社工前往調閱監視器釐清相關案情，而對此，托嬰中心負責人則無任何回應。

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