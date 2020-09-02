女社工發燒38.4度硬拗直闖托嬰中心　疑遭感染...5童下場慘

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎爆發以來，各單位積極防疫，尤其托嬰中心跟幼兒園更是層層防備，就是擔心疫情出現破口，但在台東卻有1名稽查員日前到托嬰中心查核，在入口測量體溫達38.4度，仍執意闖入，有觸碰到嬰兒跟物品，事後遭長官糾正，疑似因為不滿私自打電話向托嬰中心孩童家長爆料，指稱可能被取消補助，引發家長抗議。這間托嬰中心截至今日有1孩童住院4發燒。

▲稽查人員體溫38.4仍闖入托嬰中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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這間托嬰中心位在台東市區，目前有21名0至3歲嬰兒就讀，嬰中心負責人表示，當天稽查人員進行例行性訪視，進入托嬰中心前依照衛生局規定流程，先測量體溫。

1人體溫37.2度，另1人則是測得38.4度，當下立即告知她額溫偏高，但對方堅持她並無症狀，是因為天氣熱所導致，於是擅自進到中心，觸碰嬰兒及物品。

負責人表示，稽查人員訪視約2小時左右，結束後園方立即通知社會處處長及衛生局承辦人員，並進行整體環境消毒，但過了2天仍有孩子因身體不適住院，截止2日共有4位發燒、1位住院。

台東社會處長陳淑蘭表示，這名周姓女稽查員為約聘雇社工，當天確實沒有按照規定，體溫超標仍入內查核，明顯有不當之處。對於同仁執勤過程中沒有嚴格遵守防疫規定，已經在第一時間已向園方道歉並於內部進行檢討，調查之後會進行議處。



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