台中癌末男「剩90天能活」…醫檢結果曝！社會局：他今年就醉倒8次

▲阮男自述癌末、又染上敗血症，只剩下90天可活；但社會局介入了解後，卻發現阮男健康狀況沒有太大問題。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

臉書公益粉專《光線》日前PO文表示，台中市一名45歲的阮姓男子被醫師診斷罹患大腸癌末期，只剩下90天的生命可活；且母親還將阮男視為累贅，將其趕出家門，任由他在騎樓擺攤賣菜過活。對此，經台中市社會局深入了解，發現阮男108年已列冊為街友，雖曾罹癌，但已經過手術治療，昨（3日）經腸胃科醫師診斷，確認並無特殊疾病。

臉書《光線》日前PO文分享，該名阮姓男子雖然僅45歲，但外型卻相當年邁，不但右腹明顯突出，且四肢也乾癟發黑。《光線》負責人上前關心時，阮男還落下淚水，坦言「醫生說我只剩90幾天可以活……。」阮男自述，年輕時跟著父親到處辦流水席，後來父親因病過世，自己又被診斷罹患大腸癌末期、又引發敗血症，病情每況愈下，但母親卻視他如累贅，將他趕出家門，身無分文下只能每天都在騎樓過夜，靠著賣菜每天僅賺1、200元，連基本的三餐溫飽都成了難題。

文章曝光後引起網友回響，但台中市社會局介入後卻發現，阮男早在108年就已列冊街友，雖曾經罹癌，但經過手術治療已無大礙，阮還領過急難救助及遊民醫療補助費用。社會局指出，阮男有酗酒習慣，光是今年就曾8次酒醉路倒，再加上其衛生習慣不佳，造成傷口感染，但阮男卻拒絕治療。社工也曾聯繫家屬，但阮男與家人關係疏離，家屬難以提供協助。

社會局強調，阮男不願接受安置，但因其稱身體不適，因此昨（3日）在社工積極溝通下也前往醫院檢查，經腸胃科醫師診斷，阮男右腹的突出為切口疝氣，經電腦斷層掃描後，確認無特殊疾病，也無敗血症，健康狀況沒有太大問題。今社工也再度前往醫院探視，將討論醫療方式，另也會與衛生局討論，連結遊民健康維護計畫，提供阮男衛教及穩定回診的醫療協助。

▼阮男每日在騎樓賣菜，賺取1、200元維持生計。（圖／臉書粉專《光線》授權提供）