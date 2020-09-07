印度新冠肺炎確診病例狂增至420萬　趕超巴西躍升全球第二

▲印度新冠肺炎感染人數激增，新德里醫院醫護人員全副武裝搶救病患。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠肺炎疫情失控，目前確診病例已突破420萬大關，讓這個亞洲大國超越了巴西，成為僅次於美國，疫情第二嚴重的國家。此外，印度的死亡病例也來到了7萬人，在全球排名位列第三。

據美聯社報導，過去的24小時內，印度新增病例暴增9萬802例，再創全球單日確診人數新高，讓境內的總病例數達420萬4613例。這是該國連續第二天在24小時內新增病例超過9萬。

▲印度新冠肺炎疫情失控，確診病例直線飆升。（圖／達志影像／美聯社）

目前，印度的感染病例數已趕超巴西，成為僅次於美國的全球第二。衛生部也宣佈當日有1016人死亡，總死亡人數為7萬1642人，位居全球第三。近一個月來，印度新冠肺炎病例日增幅居世界之首。

《彭博社》指出，新冠肺炎在印度的流行，可能會讓公衛系統超出負荷而崩潰。與美國和巴西不同，印度的病例增長速度在1月30日出現首宗後的7個月仍直線上升。專家預測，印度未來將超越美國，成為全球疫情最嚴重的國家。

儘管過去一個月的增病例已過200萬，病毒也在印度的小城鎮和村莊迅速蔓延，但政府仍為了重振經濟，冒險放寬限制。新德里電視台報導，這種高度傳染性疾病的患病率為12.6%。