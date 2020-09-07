和碩子公司羞辱員工影片曝！　滿地扔識別證…要新人低頭彎腰撿

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇昆山世碩電子有限公司給新員工發識別證時，隨手將證件丟在地上，讓新員工只能彎腰撿。該影片不僅引發網友憤怒，也讓大量員工氣炸決定辭職，「根本把員工當狗啊。」目前傳言指出，3000名員工已經離職2900人。據悉，涉事公司的母公司為台灣和碩聯合科技股份有限公司。

據《楚天都市報》報導，網傳影片顯示，三個男子站在一個桌子前面，兩個男子身穿紅色馬甲，一男子身穿白色短袖露出肚臍，中間男子手持話筒念著員工名字，念到一個名字，就向地上扔一張識別證。當時，很多人彎腰撿起地上的證件。影片中可以看到，一人彎腰從地上撿起自己識別證的同時，另一人的識別證從他眼前飛過。

▲員工低頭撿識別證。（圖／翻攝自微博）

當天有多人將該影片上傳到抖音，引發網友熱議，「尊重自己，尊重他人」、「工資記得要回啊」、「沒有尊嚴的工作，寧可不做」、「公司與員工應該平等」、「明目張膽的吸血工廠」。還有網友挖出，涉事公司劣跡斑斑，「今年4月以來，已有8起勞動爭議案。」

事發後，該公司先矢口否認，隨後又公開承認，並指出主管將率團隊向員工致歉。

世碩電子（昆山）有限公司是由台灣和碩聯合科技股份有限公司於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記本電腦、平板電腦、網絡及通信等電子資訊產品整機及相關配套電子零部件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。





▲昆山世碩发放員工證件竟隨手扔地上。（圖／翻攝自微博）

該公司員工小吳（化名）透露，他今年21歲，2018年進入該公司，已經向公司長官提出辭職並得到同意，9月6日上完最後一天班後就要離開。

小吳表示，自己來自廣州，之所以離職一方面是因為5日的影片讓他對該公司的企業文化比較失望，另一方面也有個人打算，「三點一線的工作制，上班就是為了下班，天天同樣的氛圍，說徹底就是能接受就做。」小吳說，他的月工資最高能拿到4700元（人民幣，下同），平均每個月4300元左右，到手3900元左右。

昆山當地一曾從事人力資源工作人員指出，現在是招工難的季節，很多企業會推出一種「返費」的政策；所謂「返費」就是公司承諾，新員工如果在廠方工作到一定期限，就可以拿到一筆錢，一般是1萬5千元左右；因此很多求職者會因為「返費」的吸引，而應聘公司。

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