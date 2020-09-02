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恐怖慣老闆禁止「假日出遊」！員工慘遭開除　竟被PO身分證公審

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▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲手搖飲老闆不滿女員工「假日未待命」，開除不給資遣費，在網上掀起熱議。（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

一位飲料店老闆在臉書發文，抱怨有女員工不守規定，經常假日出去玩，所以人手夠了之後就把人開除，怎料對方「恩將仇報」要求資遣費，「現在老闆真是不好當，就是有這種人，才會讓現代人不敢用年輕人！」不料貼文一出，立刻遭網友灌爆。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他常常免費當義工，中午還會出門買便當給員工吃，是個不折不扣、體恤員工的好老闆，反觀員工一點都不體諒，明明講過手搖飲料常常要支援其他店面，「但這女生假日跑出去玩，把我的話當耳邊風」。

請繼續往下閱讀...

▲▼恐怖慣老闆禁止「假日出遊」！員工慘遭開除　竟被PO身分證公審。（圖／爆料公社）

▲原PO發文抱怨員工，還稱自己是「體諒員工的好老闆」。（圖／爆料公社）

原PO認為，她時薪開160、月薪2萬3800元，但女員工的工作態度無法勝任，所以找到新人後，立刻將人開除，「結果她還反過來要告我，跟我要資遣費，欸，開除跟資遣是不一樣的耶！大家說誇不誇張？」

語畢，原PO還貼出女員工的身分證截圖，「請大家幫忙肉搜這女的，讓大家看看愛亂告人的白眼狼是怎樣的女人，請各位老闆小心，這是個動不動找勞工局裝可憐的年輕人」。

▲▼恐怖慣老闆禁止「假日出遊」！員工慘遭開除　竟被PO身分證公審。（圖／爆料公社）

▲原PO公布員工身分證，「請大家幫忙肉搜」。（圖／爆料公社）

有網友勸告，「PO員工身分證，已經違反個資法」、「有事嗎？依法規定，你要有重大事由才能『開除』員工不付資遣費」、「早就沒有適用期這種規定了」、「隨意公布別人個資已經違法了」，怎料原PO竟在下方回應，「玉石俱焚！我就不相信沒人支持我！」

貼文一出，許多人紛紛撻伐，「開除本來就要給資遣費，又不是自願離職，第一天當老闆嗎」、「假日不能出去玩？憑什麼？那麼缺人就多請員工」、「幫忙買個便當就自認好老闆？」、「是月薪60還是80K？好意思要求員工假日不要出去玩？強迫加班嗎」、「休假強迫待命支援？支持員工提告」、「把人家開除，還說人家『恩將仇報』XD」。

由於貼文實在太奇葩，管理員很快把文章刪除，「不知反省還敢貼爆料公社？當勞基法塑膠的？」事後，仍有少數人疑似找到原PO臉書，在下方留言批評，但該名網友稍早回應「你們認錯人了」，稱大頭照遭人盜用，也未在爆料公社發文。

▲▼恐怖慣老闆禁止「假日出遊」！員工慘遭開除　竟被PO身分證公審。（圖／爆料公社）

▲網友好心勸告，原PO竟回「玉石俱焚」。（圖／爆料公社）

▲▼恐怖慣老闆禁止「假日出遊」！員工慘遭開除　竟被PO身分證公審。（圖／爆料公社）

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