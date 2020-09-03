華碩ZenBook、 ExpertBook新品齊發　全搭載第11代英特爾處理器

▲華碩與英特爾攜手打造多款符合Intel Evo平台設計創新計畫的筆電產品。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（3）日舉辦Built for Brilliance線上發表會，會中推出首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，同時也是搭載OLED螢幕的全球最薄變形筆電ZenBook Flip S，以及眾多全新升級搭載第11代Intel Core處理器的新品，包含ZenBook Flip 13筆電、全球最輕薄的ZenBook S。

華碩發表會同時推出多款個人電腦系列新品，像是全球最小搭載ScreenPad的14吋筆電ZenBook 14、全球最小搭載4K OLED螢幕的15吋筆電ZenBook Pro 15，還有極致輕巧僅980g的14吋ZenBook 14 Ultralight筆電，以及全球最輕的14吋商用筆電ExpertBook B9。

華碩與英特爾攜手打造多款符合Intel Evo平台設計創新計畫的筆電產品，並內建能夠媲美獨立顯卡等級的Intel Iris X繪圖晶片，兼具頂尖效能與超快反應速度，提供優異的電池續航，以及Intel WiFi 6與Thunderbolt 4所帶來的快速可靠連線品質。

華碩新款個人電腦搭載的OLED低藍光不閃屏螢幕通過德國萊茵(TÜV Rheinland)認證，可降低藍光對眼睛的傷害，同時具備100% DCI-P3廣色域、0.2 ms疾速反應時間、VESA DisplayHDR 500 True Black認證的深邃黑色表現、1,000,000:1對比度，並通過PANTONE Validated認證的色彩準確度。

▲ASUS ZenBook Flip S。（圖／翻攝華碩）

一、ASUS ZenBook Flip S

華碩旗下首款取得Intel Evo平台設計驗證的筆記型電腦，輕薄僅13.9 mm、1.2 kg，搭載第11代Intel Core i7處理器與Intel Iris Xe繪圖晶片、最高16 GB RAM與1 TB PCIe 3.0 x4 SSD，並提供兩個Thunderbolt 4 USB-C、一個USB 3.2 Gen 1 Type-A及一個HDMI連接埠。

ZenBook Flip S曜金黑機身，搭配對比鮮明的紅銅鑽石切割邊框與髮絲紋飾條，典雅華美的設計彰顯使用者不凡品味，精密耐用的360° ErgoLift螢幕軸承可讓筆電變身為平板、分享與帳篷模式，全新ASUS NumberPad 2.0配備虛擬數字觸控板，搭配窄邊框鍵盤設計，提供空間配置更多的功能鍵。

二、ASUS ZenBook Flip 13

機身纖薄僅13.9mm，重量僅1.3kg7，ZenBook Flip 13精巧的360° ErgoLift螢幕軸承，可提供包含筆電、平板、帳篷、分享等多種使用模式，隨著螢幕翻轉能自動抬升的全新窄邊框式鍵盤，提供舒適的打字角度與更好的系統散熱效果。

ZenBook Flip 13最高配備NanoEdge FHD OLED超窄邊框觸控螢幕，並支援具備4096階壓力感應的全新ASUS Pen主動式觸控筆，同時搭載最高第11代Intel Core i7處理器、Intel Iris Xe繪圖晶片，以及16GB RAM、1 TB PCIe 3.0 SSD。

▲ASUS ZenBook S。（圖／翻攝華碩）

三、ASUS ZenBook S

ZenBook S採用全金屬一體成型機身，纖薄僅 15.7mm，重量僅1.35 kg8，其令人驚艷的3.3K(3300 x 2200)NanoEdge PANTONE認證觸控螢幕，結合全新3:2長寬比螢幕尺寸，減少捲動畫面的次數。支援快速充電的大容量67Wh電池，為ZenBook S帶來最長12小時的使用時間。

典雅的曜金黑機身搭配對比鮮明的紅銅鑽石切割邊框，搭配位於上蓋左側的ASUS標誌設計，配置精密的ErgoLift螢幕軸承，同時展現更好的散熱效能，最高配備第11代Intel Core i7處理器，搭配最高16 GB RAM及1 TB PCIe 3.0 x4 M.4 SSD，可提供優異效能。

▲ASUS ZenBook 14 Ultralight 。（圖／翻攝華碩）

四、ASUS ZenBook 14 Ultralight

ZenBook 14 Ultralight重量僅980g4，最高配備第11代Intel Core i7處理器，以及全新Intel Iris Xe繪圖晶片或NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡，配備四面窄邊框100% sRGB NanoEdge螢幕，屏佔比高達92%。

ZenBook 14 Ultralight內建多項創新設計，包括可輕鬆輸入數字的ASUS NumberPad虛擬數字觸控板9、ErgoLift螢幕轉軸、兩個Thunderbolt 4 USB-C®、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.0，以及一個microSD讀卡機，並可透過ASUS WiFi Master技術強化無線連接與支援超快速Intel WiFi 6。

▲ASUS ExpertBook B9。（圖／翻攝華碩）

五、ASUS ExpertBook B9

ExpertBook B9以鎂鋰合金匠心打造的輕薄機身，符合軍規等級MIL-STD 810H耐用標準測試，重量僅880g，具備絕佳便攜性，不僅搭載可全天候使用的大容量電池，另採用雙儲存裝置設計，並內建完整I/O連接埠、創新的ASUS NumberPad虛擬數字觸控板，更搭配企業級安全機制。

全新ExpertBook B9搭載第11代Intel Core i7處理器與Intel Iris Xe繪圖晶片，以及疾速Intel WiFi 6，具備強大運算、繪圖與網路效能，內建的雙SSD支援RAID 0和RAID組態，可提供使用者更快的資料傳輸及備份。

▲ASUS ZenBook 14。（圖／翻攝華碩）

六、ASUS ZenBook 14

ZenBook 14重量僅1.19kg6，其配備創新ASUS ScreenPad智慧觸控板、第11代Intel Core處理器，並可選搭全新Intel Iris Xe繪圖晶片或NVIDIA GeForce MX450獨立顯示卡，將提供更高生產力與效能。

作為ZenBook經典系列最新代表作，除配備完整I/O連接埠，包括兩個Thunderbolt 4 USB-C、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.0、microSD讀卡機及音訊插孔，還有內建屏佔比高達 92%的四面窄邊框NanoEdge螢幕，並提供兩種獨特配色「綠松灰」與「星河紫」。

七、ASUS ZenBook Flip 15

ZenBook Flip 15擁有4K UHD OLED NanoEdge觸控螢幕，具備90%屏佔比，可呈現100% DCI-P3色域與1,000,000:1超高對比度，並通過PANTONE色彩認證、德國萊茵(TÜV Rheinland)護眼認證，再加上精密加工的360° ErgoLift軸承，能提供平順動態翻折。

ZenBook Flip 15支援4096階敏銳感壓的ASUS Pen主動式電容觸控筆，無論書寫、筆記、繪畫皆得心應手，並內建ASUS WiFi Master技術，以維持穩定網路連線，具備Thunderbolt 4 USB-C等豐富的I/O連接埠與完整連接選項。