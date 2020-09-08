和碩子公司「羞辱員工」當事人離職！　關聯公司違法加班多次被罰

▲和碩子公司發識別證丟地要員工彎腰撿。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣和碩聯合科技股份有限公司在大陸的子公司，江蘇昆山世碩電子有限公司日前遭曝光給新員工發識別證時，隨手將證件甩飛在地上，讓新員工低頭彎腰滿地撿。事發影片一經流傳，引發網友聲討，「根本沒把員工當人啊！」最新回應表示，涉事的兩名員工已離職，並澄清公司沒有像網傳的出現離職潮。

網傳影片顯示，三個男子站在一個桌子前面，兩個男子身穿紅色馬甲，一男子身穿白色短袖露出肚臍，中間男子手持話筒念著員工名字，念到一個名字，就向地上扔一張識別證。當時，很多人彎腰撿起地上的證件。影片中可以看到，一人彎腰從地上撿起自己識別證的同時，另一人的識別證從他眼前飛過。

事發後，該公司先矢口否認，隨後又公開承認，並指出主管將率團隊向員工致歉。世碩電子5日晚間公開道歉，但相關新聞持續發酵，隨後，再有傳言指出，3000名員工已經離職2900人。

世碩電子（昆山）有限公司是由台灣和碩聯合科技股份有限公司於2014年1月在昆山綜合保稅區投資設立的全資子公司，主要從事筆記本電腦、平板電腦、網絡及通信等電子資訊產品整機及相關配套電子零部件的研發、設計、生產、組裝、維修及銷售等業務，為國際知名品牌提供專業電子產品生產。

據江蘇廣電集團下《荔枝網》報導，世碩電子（昆山）有限公司法務部負責人陳經理9月7日回應，工廠停擺、生產線癱瘓、公司離職潮等均為不實消息，目前公司已報警，針對造謠傳謠者，將依法維護公司權益。

他說，當天在場共有近800名員工，因為環境受限，影片中的2名員工是被叫去臨時幫忙發識別證，主管也對他們的行為感到錯愕並約談；目前近800名員工也沒有離職，所謂員工離職潮屬於不實消息，目前企業的出勤和生產一切正常。

▲法人代表張天寶。（圖／翻攝自微博）

此外，據《新京報貝殼財經》報導，昆山世碩與昌碩科技（上海）有限公司的法定代表人為同一人張天寶，而昌碩上海曾因違法延長工作時間等原因受到大量行政處罰，目前面臨勞動合同糾紛類的法律訴訟。

企查查顯示，昌碩上海成立於2004年9月21日，註冊資本高達3.08億美元，法定代表人為張天寶。公司的唯一股東為PROTEK GLOBAL HOLDINGS LTD，持股比例100%。不過，昌碩上海官網介紹，公司母公司為和碩聯合科技股份有限公司。據悉，昌碩上海因違法延長工作時間多次受到行政處罰，已經超過百萬元，達到101.51萬元。

►戴口罩也要記得保養