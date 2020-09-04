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林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆「可恥」：記住他的臉！

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▲▼加利老闆自爆：進口中國口罩都交政府 盒裝皆MIT。（圖／東森新聞）

▲加利老闆自爆：進口中國口罩都交政府盒裝皆MIT。（圖／東森新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

口罩國家隊廠商「加利科技」混和陸製口罩，佯裝成台灣製口罩販售引發爭議，而該公司負責人林明進表示，為了達到口罩需求，員工日以繼夜趕工，無法休息，甚至說「快把我們踢出國家隊，員工快要受不了了」。對此，民進黨立委王定宇氣的在臉書大罵，可恥的是做壞事的林明進，不是口罩國家隊！

王定宇4日在臉書公布林明進照片怒罵，這張可恥的臉，讓國人承擔肺炎風險、詐欺暴利的林明進！可恥的是做壞事的林明進，不是口罩國家隊！

王定宇批評，這個不良奸商，欺詐劣行卻滿口仁義道德，自己做了可恥詐騙的事，卻甩鍋罵國家隊可恥，如今謊言一一被拆穿，竟然還有共媒和紅媒齊聲肯定，荒謬戲碼，難看至極！

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲Carry mask口罩。（圖／記者許立昕攝）
加利科技有限公司被食藥署查獲拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，8月已有337萬餘片流入市面，指揮中心4日表示，除了藥局，四大超商與相關通路平台，也都開放退換貨，產生的費用將由指揮中心代墊，之後再向加利公司求償。

據了解，加利負責人林明進目前已備列為刑事案件被告，4日也被調查局約談，而稍早調查局人員連同經濟部工業局等單位人員帶其回工廠搜索，而其律師也一併到場。

▲加利工廠負責人林明進被帶回工廠搜索。（圖／記者陳豐德攝）

▲加利工廠負責人林明進被帶回工廠搜索。（圖／記者陳豐德攝）

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