加利混陸製口罩　他肉搜驚「兩邊老闆都是林明進」：洗產地裝MIT？

▲加利科技老闆林明進。（圖／東森新聞）

記者黃君瀚／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，老闆林明進喊冤為了達到口罩需求，員工日以繼夜趕工無法休息才出此下策。不過名嘴徐嶔煌爆料，加利科技此次從「安徽安景瑞」進口口罩，很有可能就是林明進在大陸開設的公司，等於轉了一圈洗產地，再偽冒成MIT出售。

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徐嶔煌4日下午在臉書發文，提到加利科技此次進口大陸「安徽安景瑞無紡布製品有限公司」的口罩，充當國家隊實名制口罩。有趣的是，他上大陸網站查詢，發現安徽安景瑞過去的公司名字為「安徽安美瑞」，是2009年由「江陰天瑞無紡布」新建的工廠，負責人叫劉嫻。

▲記者使用《愛企查》網站搜尋，鍵入「安徽安景瑞」可找到法定代表人為劉嫻，過去名為「安徽安美瑞」。（圖／翻攝愛企查）

再追查下去，江陰天瑞無紡布這間公司的法定代表人、董事長名叫林明進，董事兼總經理是劉嫻，股東為加利科技有限公司持股100%。等於繞了一大圈，加利科技此次進口混充的口罩，就是來自自家投資的工廠，「是巧合？還是要洗產地發大財？」

▲大陸網站關於「江陰天瑞無紡布製品有限公司」的介紹。（圖／翻攝華強無紡布有限公司）

▲記者在《愛企查》搜尋「江陰天瑞無紡布製品有限公司」，可找到法定代表人為林明進，該公司由加利科技100%持股。（圖／翻攝愛企查）