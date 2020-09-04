趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

▲趙少康自曝在美國的時候每周吃豬肝。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九反對開放美豬、美牛進口，要求蔡政府道歉並延後開放時間，但卻遭立委王定宇挖出曾在總統任內，透露留美期間每週都吃美國豬腳。對此，資深媒體人趙少康3日批評王定宇無聊，馬英九留學美國的時候，美豬沒有施打萊克多巴胺（瘦肉精），而他自己當時也在美國，則每周吃豬肝。

馬英九2009年10月錄製《治國週記》替當時屏東豬腳節宣傳，並在影片中透露自己在留美期間，每個禮拜都吃豬腳，「因為美國人不太吃豬腳這樣的東西，所以在超商，豬腳是一種很便宜的肉食」。不料，這段影片近日被王定宇挖出，並批評馬英九現在反對美豬進口的立場是雙重標準。

對此，趙少康批評，「拿這個去扯馬英九滿無聊的」，當時馬英九之所以做這個廣告，是幫時任民進黨屏東縣長曹啟鴻行銷，「人家是好心，當總統沒有分你是藍的縣長綠的縣長」，反正對方需要幫忙，他就去幫忙，「現在拿這個出來打，我覺得也不厚道，沒什麼意思」。

「馬英九在美國的時候，美豬還沒有打萊客多巴胺，那時候我也在美國」。趙少康表示，馬英九每個禮拜吃豬腳，他則每周吃豬肝，因為豬肝便宜且美國人不吃，所以他買了一堆，然後分裝成小包，等到要食用時，炒豬肝來吃。

對於吃美豬的事情，趙少康再強調，第一，當時沒有瘦肉精；第二，便宜沒有選擇，就算加了 ，他也只有吃，「我吃不起牛排、吃不起牛肉，那個牛排多貴，我能吃什麼，我只能吃這個阿，我連一整雞都買不起」。

另外，針對王定宇的指控，馬英九3日時反擊，在美國留學的時候，每個禮拜吃豬腳，那時候還沒有瘦肉精的問題，那是40多年前的事情，「拿這個來打我，我覺得是莫名其妙」。對於是否不滿王定宇的說法，馬英九則說不會，因為王定宇常搞不清楚事情，「請大家不要怪他」。

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