　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲趙少康自曝在美國的時候每周吃豬肝。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

▲趙少康自曝在美國的時候每周吃豬肝。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九反對開放美豬、美牛進口，要求蔡政府道歉並延後開放時間，但卻遭立委王定宇挖出曾在總統任內，透露留美期間每週都吃美國豬腳。對此，資深媒體人趙少康3日批評王定宇無聊，馬英九留學美國的時候，美豬沒有施打萊克多巴胺（瘦肉精），而他自己當時也在美國，則每周吃豬肝。

馬英九2009年10月錄製《治國週記》替當時屏東豬腳節宣傳，並在影片中透露自己在留美期間，每個禮拜都吃豬腳，「因為美國人不太吃豬腳這樣的東西，所以在超商，豬腳是一種很便宜的肉食」。不料，這段影片近日被王定宇挖出，並批評馬英九現在反對美豬進口的立場是雙重標準。

對此，趙少康批評，「拿這個去扯馬英九滿無聊的」，當時馬英九之所以做這個廣告，是幫時任民進黨屏東縣長曹啟鴻行銷，「人家是好心，當總統沒有分你是藍的縣長綠的縣長」，反正對方需要幫忙，他就去幫忙，「現在拿這個出來打，我覺得也不厚道，沒什麼意思」。

「馬英九在美國的時候，美豬還沒有打萊客多巴胺，那時候我也在美國」。趙少康表示，馬英九每個禮拜吃豬腳，他則每周吃豬肝，因為豬肝便宜且美國人不吃，所以他買了一堆，然後分裝成小包，等到要食用時，炒豬肝來吃。

對於吃美豬的事情，趙少康再強調，第一，當時沒有瘦肉精；第二，便宜沒有選擇，就算加了 ，他也只有吃，「我吃不起牛排、吃不起牛肉，那個牛排多貴，我能吃什麼，我只能吃這個阿，我連一整雞都買不起」。

另外，針對王定宇的指控，馬英九3日時反擊，在美國留學的時候，每個禮拜吃豬腳，那時候還沒有瘦肉精的問題，那是40多年前的事情，「拿這個來打我，我覺得是莫名其妙」。對於是否不滿王定宇的說法，馬英九則說不會，因為王定宇常搞不清楚事情，「請大家不要怪他」。

其他人也看了這些...

美豬本就全豬進口　陳時中：特別部位將設安全標準
「未標明產地就重罰」　蘇貞昌下令查察豬肉品提供場所
避免台灣豬肉漲價　農委會：若國內供應不足就會限制出口

更多熱門新聞...

開放美豬「三項配套」明年元旦上路　農委會百億基金保障台灣豬農
國民黨發動反美豬公投　江啟臣：守護食安跟親美、反美路線無關
葉毓蘭：若開放美豬能換到FTA、恢復邦交　願意每天吃瘦肉精

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
加利吹哨者曝！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」...累
買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人揭真相
全台「各地整天有雨」時間點出爐！　周末涼爽像初秋
慘遭婆婆霸凌11年！她僅1次「和閨蜜聚餐」還被罵　現世報曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

北海岸富基漁港週末人氣空蕩蕩　攤商：盼紓困專案出手相救

挺王金平赴海峽論壇　吳敦義：蔡政府沒資格阻撓

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆「可恥」：記住他的臉！

黑心口罩欺騙消費者　蘇貞昌：不是踢出國家隊就能善了

全球供應鏈重組　吳釗燮：台灣是各位最可靠的夥伴

開放美豬美牛預告期僅7天　時力黨團提3訴求：應該至少60天

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

賀吉普離台　蔡英文期盼共同催生台灣直航布拉格班機

北海岸富基漁港週末人氣空蕩蕩　攤商：盼紓困專案出手相救

挺王金平赴海峽論壇　吳敦義：蔡政府沒資格阻撓

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆「可恥」：記住他的臉！

黑心口罩欺騙消費者　蘇貞昌：不是踢出國家隊就能善了

全球供應鏈重組　吳釗燮：台灣是各位最可靠的夥伴

開放美豬美牛預告期僅7天　時力黨團提3訴求：應該至少60天

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

加利「快把我踢出國家隊」　陳其邁：不以為然！

加利老闆嗆這句話　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

蔡英文提告冷處理　賀德芬：背著罪過活過

蘇貞昌斥加利根本「詐欺」：有狀況不講　被查到才哀哀叫

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

綠機密民調曝光　讓高層安心一半

更多熱門

相關新聞

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

口罩國家隊廠商「加利科技」混和陸製口罩，佯裝成台灣製口罩販售引發爭議，而該公司負責人林明進表示，為了達到口罩需求，員工日以繼夜趕工，無法休息，甚至說「快把我們踢出國家隊，員工快要受不了了」。對此，民進黨立委王定宇氣的在臉書大罵，可恥的是做壞事的林明進，不是口罩國家隊！

美豬美牛預告期僅7天　時力：應至少60天

美豬美牛預告期僅7天　時力：應至少60天

國民黨批「衛福部保證破功」：連口罩都混充如何管控美豬進口？

國民黨批「衛福部保證破功」：連口罩都混充如何管控美豬進口？

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

總統駁交換說　柯文哲：如何交代？

總統駁交換說　柯文哲：如何交代？

關鍵字：

美豬豬腳趙少康馬英九豬肝瘦肉精王定宇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面