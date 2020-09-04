加利老闆稱口罩防護力99.8％比MIT好　專家打臉：透氣不佳更危險

▲口罩國家隊加利混充大陸製。（圖／梁世民藥師授權提供）

文／中央社

加利進口中國口罩混充醫用口罩，並流入實名制通路，負責人林明進聲稱品質比國家隊更佳；對此，專家說明，中國口罩防護率就算達99%，但若不透氣，民眾動不動拿下來也沒用。

加利科技有限公司8月進口中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩流入實名制通路，檢調正在釐清是否涉及詐欺等罪嫌。

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不過林明進昨晚接受聯訪時表示，醫用口罩防護效果不佳，防護效率只有95%，但他繳交給國家徵用的口罩，防護效率有99.8%，且有送檢測過，是屬於工業級的口罩，比許多國家隊產品品質更佳。

林明進聲稱中國製的工業級口罩品質更佳、防護效率逾99%勝過國家隊品質，紡織產業綜合研究所產品部主任黃博雄指出，這當中有2點觀念需要釐清，否則會誤導民眾。

▲新北藥局收到產地來自安徽省的的台灣口罩，消保官前往稽查。（圖／新北市政府提供）

首先，防護效率並非愈高愈好，講究效率同時，要搭配透氣度一起檢視；黃博雄解釋，以BFE（Bacterial Filtration Efficiency，細菌過濾效果）而言，醫療用口罩應達95%以上，只要達到95%，防護效率就夠了，至於96%、97%還是99%，其實意義不大。

黃博雄接著表示，防護效率應搭配透氣度，如果防護率達到99%、但透氣效果不好，戴沒多久還要拿下口罩透透氣，反而更危險，這也是為何國內廠商其實有能力做到99%，卻沒有這樣做的原因。

第二，醫療用、工業用的口罩使用情境不同，不宜一概而論，黃博雄指出，醫療用口罩會模擬血液、病毒的測試，工業用則比較注重過濾效果，過濾粉塵等，不同的模擬情境，不適合直接比較。