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實控線「情勢緊張」…印陸軍司令：已做預防性部屬　軍隊士氣高昂

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▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印實際控制線地區（LAC）的情勢相當緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）4日表示，中印實際控制線地區（LAC）的情勢有點緊張，目前已經採取預防性部署，以確保印方安全。納拉瓦內指出，印軍的士氣非常高昂，能立即應變任何狀況，但相信邊境緊張問題，能夠透過雙方談判解決。

綜合《印度斯坦時報》、《新德里電視台》報導，納拉瓦內4日視察拉達克東部前線地區後表示，實控線地區的局勢確實「有些緊張」，為了邊境士兵安全，目前已經採取了預防性部屬。他強調，中印雙方的談判正在進行，「我們相信透過談判能夠解決分歧，我們將確保現狀不會改變，我們有能力維護自身利益。」

納拉瓦內3日視察了拉達克東部楚舒勒（Chushul）地區，印度陸軍1日在此處部屬了坦克團，等同在此丘陵地區佔據了制高點，擁有地形優勢，中國解放軍的坦克以及裝甲車只能駐紮卡拉托山麓，不敢貿然進攻。

納拉瓦內在當地聽取簡報後表示，印軍的士氣非常高昂，已經完全準備好應變任何突發狀況，「我們的軍官是全世界最優秀的，不僅讓軍隊感到驕傲，也同樣讓國家感到驕傲。」

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