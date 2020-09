解放軍雙航母出海！再宣布：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

▲解放軍航母遼寧號。(圖/路透社)



記者蔡紹堅/綜合報導

大陸海事局日前才宣布渤海某海域9月1日至22日將執行「軍事任務」,今又宣布渤海海峽、黃海北部4日至11日也將執行軍事任務,期間禁止駛入。值得注意的是,有衛星拍攝到,解放軍的兩艘航母遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域,推測與近期頻繁的軍演有高度關聯。

大陸海事局4日發布航行警告,指渤海海峽、黃海北部4日至11日將執行軍事任務,期間「38°51′41″N 121°38′12″E;38°34′12″N 121°38′12″E;38°33′55″N 121°07′51″E;38°48′13″N 121°14′03″E」4點連線範圍禁止駛入。

▼解放軍航母山東號出港。(圖/翻攝大公文匯)



解放軍從月起多次在渤海、黃海發布航行警告,內容包含「實彈演習」「軍事訓練」,以及「軍事任務」,其中,渤海的「實彈演習」更是長達一個多月,是較為罕見的情況。

雖然大陸官方並未透露軍演的詳細內容,但根據歐洲太空影像(European Space Imaging)拍攝的衛星照片顯示,解放軍航母遼寧號、山東號3日分別出現在黃海、渤海海域,研判與解放軍近期頻繁的軍演,尤其是近日的「軍事任務」有高度關聯。

另外,據港媒《大公文匯》報導,解放軍航母山東號1日上午從大連造船廠啟航,赴渤海展開艦機融合訓練,港媒公布的畫面也能見到,山東號在拖船的協助下離港,甲板上還載著一架殲-15戰機、一架直-15直升機。

#China PLAN Aircraft Carriers Liaoning & Shandong spotted out of their respective ports on a possible simultaneous training mission pic.twitter.com/ro6fW10STo