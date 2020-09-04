爆解放軍「首次接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜、刻意炒作

▲解放軍海軍艦艇開展海上訓練畫面。（圖／翻攝自環球時報）

記者劉亭／綜合報導

日媒4日引述台灣國防部1日送交立法院資料稱，中國南海艦隊年初曾穿越第二島鏈，首度接近美國夏威夷，並在附近演習。大陸官媒《環球時報》4日下午發文表示，台媒台灣防務部門的這一消息「基本不靠譜」，刻意誇大炒作大陸海軍年度正常訓練活動。

報導中指出，報導中並未指出所謂的「接近」到底是有多近，也沒有提及所謂的「今年年初」的具體時間。其實早在今年2月，就有不少外媒炒作「中國軍艦抵近夏威夷」「中國艦隊在夏威夷海域自由航行」等相關話題。

《解放軍報》在2月18日發布了題為《遠航礪兵太平洋》一文，介紹了南部戰區海軍遠海訓練編隊開展遠海訓練活動的情況，這是近年來解放軍海軍艦艇編隊首次以戰備訓練狀態通過國際日期變更線。

文中寫道，當時中國海軍遠海訓練編隊雖然是向東航行通過國際日期變更線，但國際換日線和夏威夷之間的最近距離在2000公里以上，就被過度解讀成了「中國軍艦抵近夏威夷」，「如果光憑「越過國際日期變更線」，就腦補出中國海軍艦隊正在逼近夏威夷，未免有些太空穴來風」。

文中也指出，中國海軍艦隊曾多次到訪夏威夷，在2013年9月6日，中國海軍的青島號驅逐艦、臨沂號護衛艦和洪澤湖號遠洋綜合補給艦就曾到訪夏威夷；2014年6月下旬，中國海軍派出海口艦、岳陽艦、千島湖艦、和平方舟醫院船參加「環太平洋-2014」演習，這些艦船也曾前往夏威夷；2015年12月14日，正在開展環球訪問航行的中國海軍152（濟南艦）艦艇編隊經過在太平洋15天的連續航行，抵達夏威夷珍珠港，對美國進行為期5天的訪問。