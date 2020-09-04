印度「首度進攻行動」　夜襲班公錯南岸...國防部長：談和沒用！

▲印度軍方的戰鬥機2日盤旋在拉達卡的上空。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

印度特種作戰營30日在邊境執行「夜襲」任務，耗時6小時攀登山壁，在凌晨突襲占領班公錯湖南岸的高地。長達3488公里的實控線自6月以來一直處於休兵狀態。印度方面僅宣稱，這次突襲是在拉達卡對中國的「首度進攻性行動」。聯邦國防部長辛格（Rajnath Singh）曾對此表示，「談和對印度沒用」，與對中國持弱勢地位比起來，處於同等地位對印度更好。

據印媒報導，在夜襲行動過後，印度將軍方據點推進到中國主張國境後的3到4公里，甚至插上了「雪山獅子旗」，這次行動中也傳出藏裔士兵在雙方衝突中為國捐軀。雙方曾於周一（1日）進行長達6小時的會談，但沒有達成具體共識。

周三（2日）中國外交部發言人華春瑩表示，沒有任何一名中印軍人在衝突中喪生，印方的聲明是「不打自招」，充分證明這次事件是印軍「單方面非法越界挑釁」在先，「在中國有一種說法，有罪的人會先抗議他是無辜的。而這就是印度所做的事。」

值得一提的是，中國國防部長魏鳳和與辛格都會出席今日在莫斯科舉行的「上海合作組織」（SCO）會議。然而印媒表示，辛格無意在會議上與他的對手會面商談，並沒有對此做任何安排。

辛格曾說，「雙方的外交與軍事級別的對話都沒有奏效，談論和平對印度沒有用。中國令人出乎意料的憤怒，就表示我們讓他們陷入了困境。」

同時，中國內部反對印度的聲浪也在加劇。由中共官方《環球時報》和「中國當代關係研究所」聯合發起的一項2000人調查發現，70%的人認為印度過於敵視中國，且有近90%的人支持中國應對印度採取報復性行動。

▲印度與中國各執一詞，都認定是對方越界挑釁在先。（圖／路透）