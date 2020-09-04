號稱「一台超越所有KTV」　瘋潮唱點歌機糗爆...歌曲侵權數百首

▲台灣雷石公司自中國對岸取得未授權「瘋潮唱雲端點歌機」，宣稱「一台點唱機超越所有KTV」，遭台灣音樂公司與創作人授權提告。（圖／翻攝台灣雷石公司網頁）



記者沈繼昌／桃園報導

台灣雷石娛樂公司透過賣場、購物網販售自中國北京雷石天地電子技術公司進口「瘋潮唱雲端點歌機」，對外宣稱「一台點唱機超越所有KTV」，其內建雲端程式與資料庫未取得授權，遭台灣音樂公司、創作人發現侵權提告，桃檢4日偵結依違反著作權法將蔣姓負責人與台灣雷石公司提起公訴。

桃檢調查，台灣雷石娛樂公司自2018年1月起，從中國北京雷石天地進口「瘋潮唱雲端點歌機」，宣稱「一台點唱機超越所有KTV」廣告標語，在台灣家樂福、大同3C等大型賣場據點與MOMO購物網販售牟利。

檢方指出，該「瘋潮唱雲端點歌機」內建「雲端曲庫」程式、功能，消費者可透過「雲端曲庫」自北京雷石公司架設之網際網路雲端資料庫下載歌曲到「瘋潮唱雲端點歌機」內，之後可不透過網路直接點唱自雲端資料庫下載歌曲，「瘋潮唱雲端點歌機」連結之「雲端曲庫」，經台灣本土音樂公司、創作人發現存放至少有數百首未經台灣著作財產權人授權歌曲可供消費者點唱，因而提出侵權告訴，桃檢指派智慧財產專組檢察官高玉奇指揮內政部保二總隊第一大隊偵辦。

桃檢表示，經勘驗後發現，台灣雷石公司販售之「瘋潮唱雲端點歌機」商品，類似市面上常見、內含侵權程式機上盒，消費者購買後觀看侵權影劇，為防止類似犯罪，根據「著作權法」第87條第1項第7、8款，將提供便利侵權程式、載體行為視為侵害著作權，經濟部智慧財產局也認為，業者販售內含可連結至中國存放侵權歌曲資料庫之伴唱機，若明知仍販售即屬違法，檢察官基於保護我國創作人與扼止變相侵害著作權歪風，4日偵結依違犯作權法將台灣雷石公司與45歲的蔣姓負責人提起公訴。

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