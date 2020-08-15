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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李家豪／《著作權法》已修正　販賣違法機上盒將揹刑責

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▲電視，有線電視，公平會，頻道代理商，螢幕，看電視。（圖／視覺中國CFP）

▲《著作權法》已修正，違法機上盒業者侵害著作財產權，恐觸犯刑責（圖／視覺中國CFP）

隨著科技進步，網路頻寬邁向5G時代，現代人享受電影、戲劇的方式，不再需要進電影院或租用影音DVD，也不用守在電視機前面等候著每週戲劇集數更新，只要透過網路，手指輕輕一點各種「追劇神器」的app應用程式，就有海量電影戲劇讓你看不完。甚至還有廠商直接在機器內幫你把各種app應用程式都安裝好了，你只要買台機器回家，接上電視，直接用遙控器操作，連上網找app應用程式都不需要，因此對著作財產權的產生的侵害，也無比巨大跟無從防範。

究其根本，網際網路的進步使得這一切變成可能。在網際網路頻寬還不發達的從前，電影或戲劇是無法透過串流技術直接播放，往往需要透過下載檔案，所以早期違反《著作權法》的行為，絕大多數都是屬於下載檔案的複製行為。但以現今的網路頻寬而言，只需點選各種「追劇神器」app應用程式即可直接觀看，而提供這些app應用程式的人，以及在機器內預先安裝好這些app應用程式者，卻是原本《著作權法》所無法規範的行為人，因此市面上出現了大量已安裝好「追劇神器」app應用程式的機器，也就是我們所謂的「機上盒」。

「機上盒」業者有些是讓用戶直接買斷機器，有些是向用戶收取月費，無論採何種方式，透過這些機上盒跟所安裝的app應用程式，連結的都是龐大的盜版影音資料庫。越多民眾使用這種方式觀賞電影、戲劇，真正的著作權人就越不能透過其創作獲取利潤。大家設想，假設都沒有人付錢觀賞電影或戲劇了，那又有誰願意花時間、精力跟金錢去拍電影跟戲劇呢？

為了因應上述所提到的新型態違反《著作權法》行為，立法院於108年4月16日通過了《著作權法》第87條及第93條的修正草案，未來對於符合第87條第1項第8款的行為人，依照第93條第4款規定，將處以2年以下有期徒刑，或科或併科最高新臺幣50萬元以下罰金。

第87條第1項第8款增訂的內容如下：

明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者：

1.提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。
2.指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。
3.製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。

第一種指的是將這些追劇app應用程式上架在網路平台或網站供民眾下載使用的行為人。第二種指的是機上盒內雖然沒有內建追劇app應用程式，但有附上指導或協助民眾去找到，然後使用這些追劇app應用程式的使用說明；或者是在機上盒內預先設置一個路徑，民眾只要透過這個預先設置好的路徑，也能夠找到並使用這些追劇app應用程式的行為人。第三種指的是製造、輸入或銷售這些已經安裝好追劇app應用程式機上盒的行為人。在《著作權法》修正通過之後，上面這三種類型的行為人都是會受到刑事處罰。

雖然依照上述修法內容，使用安裝追劇app應用程式機上盒的民眾，並不在刑事處罰的範圍，但可想見的是，當這些違法機上盒大量遭取締後，業者自然無法保證購買的民眾可以永久免費收看。奉勸讀者，請勿存僥倖心態使用違法機上盒，以免花了冤枉錢，又受了一肚子氣，也請大家支持正版，讓創作人能有更多的資源為大家帶來更精彩的影視作品！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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