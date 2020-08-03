「夢想機上盒」內建未成年色情頻道　侵權3800萬！扣332台逮10人

記者張君豪／台北報導

台灣市面近來出現大陸製「夢想機上盒」聲稱功能可免費觀看日韓劇、以及最新的歐美院線電影，甚至還可瀏覽未成年猥褻性愛影片，但這些機上盒軟硬體都是中國大陸開發，警方評估使用可能有個資外洩等資安問題，刑事局電偵大隊7月收網逮捕代理商傅姓男子，旗下經銷商共10人，並查扣非法機上盒共332台及相關電腦設備。

▲警方逮捕侵權「夢想機上盒」代理商傅姓主嫌並查扣機上盒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕侵權「夢想機上盒」代理商傅姓主嫌並查扣機上盒。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊表示，日前接獲中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會，日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（CODA）聯名檢舉，非法機上盒透過大陸傾銷，造成台灣、日本影視產業遭到盜版侵害，該機上盒更可安裝不明軟體，可能對民眾造成個資外洩等資安問題。

▲警方逮捕侵權「夢想機上盒」代理商傅姓主嫌並查扣機上盒。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，傅男從中國進口廉價機上盒，並客製化軟體，民眾取得空機後連上網便可自動安裝「全球視野」、「沙發影城」、「午夜劇場」等可以觀看日韓劇、美版電影以及成人、未成年猥褻影片等非法APP。

警方認為夢想機上盒設備，提供發布疑似未成年性愛影片內容，恐觸犯兒少性剝削防制條例第38條，為避免未成年族群接觸瀏覽影響身心健康，刑事局電偵大隊與保二總隊刑警大隊、苗栗刑警大隊科偵組、苗栗警分局共組專案小組目前擴大偵辦中。

警方7月7日行動分赴台北、苗栗、台中、彰化、台南縣市8處執行搜搜索，查扣非法機上盒332台及電腦設備，行動電話，並依查扣犯罪所得新制，向法院聲請扣押負責人不動產及私人轎車一部，電偵大隊透露，這次行動調查，粗估夢想機上盒代理商經營迄今不法侵權市值高達新台幣3800萬元、訊後警方依違反兒少性剝削條例、著作權法等罪嫌將10人移送苗栗地檢署偵辦。

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