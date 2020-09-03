辣椒槍狂噴亂刀濺血！劫藥頭千萬海洛因　逃台中酒店狂歡...GG了

▲張姓等7男子黑吃黑以「看貨」為由，持辣椒槍、棍棒毆打桃園吳姓藥頭，搶走市價千萬元的海洛英磚及金項鍊等財物。圖為台東警方查獲大批海洛因磚毒品案。（資料照／記者楊鈞典翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓男子獲悉桃園市吳姓藥頭持有大批毒品與現金，去年1月間以「看貨」為由約出吳姓藥頭，但張卻以討債為由找來其他6人助陣，涉嫌以辣椒槍、棍棒刀械等兇器毆打吳姓藥頭朱姓小弟等人，搶走現金9萬餘元與價值上千萬元海洛因磚、安毒等毒品後逃逸，檢警追查半年後將張男等7名共犯拘捕到案，檢方3日偵結，依強盜罪嫌將張男等人提起公訴。

檢警調查，綽號「阿勇」36歲的張姓男子得知吳姓男子在桃園市販毒牟利，手中常有大批毒品與現金，去年1月23日深夜11時許以討債為由，邀約高姓、陳姓、江姓、2名林姓男子等人，張男以「看貨」為由前往吳位於八德區住處，但一進入屋內即拿出槍械等凶器控制場面，還以辣椒槍向吳男狂噴，喝令在場吳姓、陳姓與朱姓等小弟蹲下，隨即動手搶走吳男頸部價值約6萬餘元金項鍊、現金9萬3千元，還有一塊重約375公克的海洛因磚與安非他命毒品。

搶奪過程中，朱姓男子疑出聲嗆聲，遭對方持刀砍其手腳與背部重傷，血流滿地後逃逸，八德警方到場時，將全身是血的朱男送醫急救才撿回性命，檢警組成專案小組調查，受害的吳男聲稱金項鍊與現金被搶，但員警發現在場人士都是有毒品案底的治安人口，經調查後查出疑是「黑吃黑」，吳男被搶走1塊海洛因磚與大批安非他命，市價逾千萬元。

檢調查出，張男等人犯案時，負責「看貨」接應的徐姓男子不知道張男是來強盜毒品，後來察覺張男有強盜行徑立即打電話報警，以證明自己並非共犯，檢警追查還發現，張男等人犯案後逃到台中躲藏，還大辣辣到酒店消費，出手很大方。

檢警專案小組後來循線將張男等7人拘捕到案，張男等人辯稱是討債，否認有強盜犯行，沒有搶得海洛因磚與安毒等毒品，檢方雖未查獲海洛因磚等證物，3日偵結仍依強盜罪嫌將張男等7人提起公訴。

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