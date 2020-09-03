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26歲英文師歪樓演出！健身房更衣室沒監視器偷6回...檢求刑7月

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▲在桃園市某學校擔任英文教師的陳姓男子，去年8月間在龜山區某健身房6度在男更衣室下行竊手機、現金等財物，後遭龜山警方佈線當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲在桃園市某學校擔任英文教師的陳姓男子，去年8月間在龜山區某健身房6度在男更衣室下行竊手機、現金等財物，後遭龜山警方佈線當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子在桃園市某學校擔任英文教師，去年加入龜山區某健身俱樂部健身會員，陳發現健身房為顧及會員隱私均未裝設監視器，陳利用更衣機會涉6度下手行竊會員置物櫃財物，會員屢次反映手機、現金等財物失竊，龜山警方員警佯裝會員放置香水等物品，陳男下手行竊欲帶出健身房時被員警當場人贓俱獲，陳男坦承犯行，桃檢3日偵結依竊盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，26歲的陳姓男子在某學校擔任英文教師，去年起在龜山區復興路上某健身俱樂部健身，陳發現健身房為顧及會員隱私未裝設監視器，去年8月1日起至8月8日起多次以會員身分進入，卻專挑會員放置個人置物櫃下手行竊，包括陳姓、謝姓、朱姓與黃姓等會員失竊IPhone手機、現金、無線充電耳機充電器、金融卡與皮夾，事後俱樂部向警方報案處理。

同月9日下午5時許，龜山警方員警喬裝會員進入俱樂部，將男用香水、菸油等置於黑色腰包再放入置物櫃內，陳男進入更衣室後果然下手搜刮，得手後放入隨身提袋內從容離去，被在門口守候的員警當場人贓俱獲，員警從其手機查獲陳男將竊得手機贓物上網至網拍平台，以手機配件零件拆解牟利，警方將陳與購物平台業者對話等通聯記錄、現場密錄器拍攝畫面佐證，將陳男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，陳男辯稱有進入健身俱樂部，但未下手行竊，會員遺失物都是他在更衣室拾獲，但檢方出具其在某網拍平台與業者對話紀錄、遭支解手機等係健身俱樂部失竊贓物，陳才俯首認罪，檢方查出陳男擔任英文教職，為人師表卻至少涉及5起竊案，犯後飾詞狡辯且態度不佳，3日偵結依竊盜罪嫌起訴，並建請法院就既遂部分判處7月以上有期徒刑。

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